加拿大向老人及弱势群体提供疫情资助

新冠病毒爆发令欧洲多国放弃老年人，但正遭疫情冲击的加拿大宣布将向老人、儿童和贫穷者提供超过2亿元的特别资助，总理杜鲁多在3月29日的例行记者会上表示“加拿大不会放弃任何一个人”。

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杜鲁多宣布在疫情大爆发期间，加拿大的无家可归者收容机构将获得1575亿元、暴力受害者援助中心将获得5000万元的额外援助，另有750万元用于帮助受疫情影响的青少年，各地基层组织也将获得900万元用于帮助老人，为长者提供送菜送药上门等服务。

截止到3月29日，加拿大已有20万5097人接受了新冠病毒感染测试，确诊者达5652人，其中65%是受社区感染，35&是在国际旅行中或在返回加拿大途中被感染，7%的病人需要住院，3%是危重病人，目前死亡人数是61人。3月27日疫情最严重的蒙特利尔已进入紧急状态。为阻止疫情在国内进一步扩散，加拿大宣布从3月30日中午开始在各地机场和火车站对乘客进行健康检查，禁止疑似病人搭乘国内航班和火车。

在被问及是否需要派遣军队帮助应对疫情时，杜鲁多表示暂时没有动用军队的必要，但他呼吁加拿大的志愿者团体行动起来，帮助有需要的人们共度时艰。尽管昨天传出总理夫人索菲的病毒感染已经治愈的消息，但杜鲁多本人还处于自我隔离状态，他现在首都渥太华的住所内远程办公。

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