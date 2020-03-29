意大利确诊感染病例“趋缓”死亡人数连续两日递减

意大利新冠病毒感染病例周日继续小幅下降，据官方周日最新统计，新增确诊感染病例24小时内减少5.6%，这已经是确诊病例连续第三天呈下降趋势。西班牙新增838人死亡，创单日新高，不少医院“告急”。

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意大利民防局负责人波莱利周日表示，周日新增756例死亡病例，累计达1万零779例，累计确诊9万7689例，单日新增5217例，24小时内减少5.6%，而周六和周五的降幅分别为6.9%和7.4%。

另一个积极的信息是，出现症状入院治疗患者人数增加趋缓，日增710人，总共2万7386人在医院治疗，其中重症患者增加50人，总计3906人。

意大利政府准备延长将于4月3日到期的“限行令”。波莱利说，目前“解禁”为时过早。据意大利媒体称，未来的“复工”将循序渐进，在保障卫生安全的情况下，预计先从工业领域逐步开始，然后是餐饮，酒吧，政府机构和学校。

意大利邻国西班牙，新冠死亡病例新增838例，累计达到6528例。西班牙将更强化“限行令”以防止疫情扩大。

西班牙紧急卫生中心主任西蒙周日表示，重症监护患者人数继续攀升，多间医院床位和诊治能力告急，还有一些医院已接近饱和。 西班牙确诊病例累计达7万8797例，一日内增加9.1%。新增838人死亡，创单日新高，累计6528例，死亡率约为百分之8.3%。有近1万5千人康复。

西班牙首相桑切斯表示，内阁会议通过更加严格的“禁足令”，周一到4月9日，劳动市场的非核心人员必须留在家中，不会被削减薪金，但之后要补足工时。他要求进一步控制人口流动，减少新感染人数，避免医疗系统崩溃。

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