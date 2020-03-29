抗击新冠疫情：德国科赫研究所警告人们避免接触珍稀动物

新冠疫情在德国继续扩大。尽管如此，有关是否应松动各种禁令的讨论仍在继续中。

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据德国《商报》报道，尽管默克尔总理表示，松动各种措施尚为时过早，她请求人们要有耐心。但默克尔还是没法一槌定音。即便在默克尔所在的基民盟里，也出现了多个反对声。基民盟党主席候选人之一、北威州州长拉雪特在《周日世界报》上写道：说考虑走出禁令策略为时过早是错误的。现在是研究返回社会和公共生活的标准的时候，以便能按照透明规则作出决定。

因疫情受到沉重打击的经济间也期待终止经济停滞状况。德国工业联合会主席坎普夫向《商报》表示，即便有监控地返回经济正常状况的时间还不确定，联邦政府还是现在就应该和经济界进行对话，以就初步步骤做好准备。

尽管默克尔的话外表上还有效，但《商报》表示，联邦政府和各州实际上已在考虑，复活节后是否要调整措施，以逐步恢复社会和经济生活。

根据德国罗伯特科赫研究所的统计，德国现有5万多名已确诊的新冠病毒患者。患者人数继续呈增长趋势。病死人数已有400人。据美国约翰逊霍普金斯大学的统计，德国现有58200名患者，病死人数为455名。

科赫研究所所长魏勒警告说，德国还在瘟疫的初始阶段。医疗系统将承受更大压力。他不排除出现病人多于带呼吸机病床的可能。

魏勒还警告人们避免接触珍稀动物。他说，所有病原体的百分之七十起初都是来自动物。他要求加强阻止非法动物贩卖，阻止潜行猫和猴子进入德国，因为这些动物有可能成为新病原体的重要来源。专家们认为，新冠病毒首先是从蝙蝠身上传来的。

卫生部长施潘表示，德国正在考虑一个全盘应对方案，其中包括加大病毒检测人数，扩大急救医疗资源等。

据德国广播电台报道，阿迪达斯在受到多方批评后表示，会向私人继续支付店租。但Adidas大部分店铺是从房地产经销商和保险基金处租来的。阿迪达斯表示，这两方都对阿迪达斯将暂停支付店租表示理解。

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