捐赠逾140国 马云基金会：抗疫资金全部来自马云个人

针对网民有关对其物资捐赠的资金来源提问，马云公益基金会3月28日晚发文回应称，“疫情以来，马云公益基金会所有用于国内以及国外140多个国家抗疫公益事业的资金全部来自于马云先生的个人捐脂，没有一分钱的社会募捐资金。”

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这封马云公益基金会与阿里巴巴公益基金会联署的声明，以“关于基金会的资金来源，我们想说的都在这里了”为题，并称，“最近不断有人问马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会捐赠物资的资金来源。首先要感谢大家对公益的关心，也感谢网友的直言”。声明称，“我们正式说明，疫情发生以来，马云公益基金会所有用于国内以及国外140多个国家抗疫公益事业的资金全部来自于马云先生的个人捐脂，没有一分钱的社会募捐资金。”

声明表示，“马云公益基金会成立于2014年，是马云先生个人提供全部资金的公益基金会。基金会目前主要专注教育、企业家精神、女性领导力和环境保护。截至目前，马云公益基金会尚未接受任何第三方捐赠。为了让公益更加透明、唤起更多人参与，马云公益基金会所有捐赠去向，都会向社会公开，因此马云公益基金会五年来一直在官方网站上向社会公布全部资金去向，欢迎大家的批评和监督。”

此外，阿里巴巴公益基金会也正式说明称，“2010年阿里巴巴董事会决定，每年将集团营业额的千分之三用于公益事业。2011年，阿里巴巴公益基金会正式成立。10年来，阿里巴巴公益基金会所有公益资金均来自于此，尚未接受任何第三方捐赠，也不涉及平台客户的捐赠资金。”

在全球疫情爆发后，马云向欧洲、非洲、东南亚、美国等多国提供物资援助。据中国自媒体21Tech不完全统计，马云基金会捐赠的口罩数量超过1760万只，还包括数百万个新冠病毒试剂盒。据悉，最开始的捐赠始于3月2日，马云微博宣布首批对日本捐赠了100万个口罩。这批口罩是3月1日从菜鸟嘉兴仓发往日本的。其本人曾在26日通过微博表示，“善良是真正的自信。设身处地，急人所困是真正的强大。”

马云的这则微博写道，“今天的世界，充满着各种观点，各种看法，各种杂音，所有的声音我们都可以有不同意见，但是无论国别信仰，任何人不应该对无助民众求生求救的呼声冷嘲热讽、坐看笑话。因为今天的我们同在一片着了火的森林里，一荣未必俱荣，一毁肯定俱毁。这是一场会夺取无数人生命和健康的战争，人类共同面临的是一个隐形却凶狠的敌人。在这场灾难面前，只有合作，互助，团结起来打败它，才是唯一的出路，否则谁也没法笑到最后。相信灾情过后，世界会看到的是善良的中国人、勇敢的中国人和担当的中国人！”

另有报道指，在此次向全球大范围进行的捐赠活动中，马云此前倡导的eWTP枢纽成为了全球抗疫救援和恢复生产的关键通道。这也是阿里巴巴布局国际化的重要一子。2016年3月23日，马云及阿里集团提出了世界电子贸易平台（Electronic World Trade Platform，简称eWTP）倡议，呼吁顺应当前数字经济飞速发展的时代潮流，更好帮助中小微企业发展，促进全球普惠贸易和数字经济增长，孵化互联网时代的全球化贸易新规则。

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