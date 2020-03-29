法国军机及高速列车运送病患“大转院” 缓解东部医院紧张局面

法国全国范围内实施““限行令”接近两周，新冠疫情依然严峻。周日医院新冠病毒死亡病例新增292例，累计2606例。卫生部称，周日又有359名患者进入重症监护室抢救。他说，如果“限行令”得以严格遵守 重症监护患者数目一周后有望下降。周日法航一架运送550万只口罩的飞机飞抵巴黎。周日法国用军机及高速列车运送病患“大转院”，缓解东部医院紧张jum。

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法新社消息，据法国卫生部最新统计，目前入院治疗的新冠病毒感染人数达1万9354人，新增1734人，其中重症4632例，一日之内，重症患者增加359人。累计7132人痊愈。

萨洛蒙表示，自周末以来，入院治疗患者增加10%，他们应该是政府3月17日实施“限行令”之前受到感染的人。法国总理菲利普日前宣布，法国“限行令”将延至4月15日。

萨洛蒙并强调，一日之内，有359名患者进入重症监护室，这项数字反映出疫情严重程度，必须密切关注。他说，这是观察疫情严重程度的“重要指标”。

萨洛蒙还说，如果政府的“限行令”得以全民很好地遵守，重症监护患者数目有望在下周末之前降下来。目前重症患者中，34%年龄在60岁以上，30岁以下的重症患者有60人。

官方宣布的新冠肺炎死亡病例仅是在医院中死亡者的数目，而实际的新冠病毒肺炎死亡人数目前尚无法统计。不过，下周起当局将在各养老院的死亡人数纳入统计之中。

另外周日，法国进行疫情开始以来最大规模的病患转院行动。当局动用军事直升机，德国军用飞机及医疗专用高速列车将东部医院病患转移到西南部或德国医院治疗，以缓解东部疫情严重地区医院的紧张局面。萨洛蒙说，转院患者总共有250名。

据法新社消息，在法国政府宣布将大批从中国订购医用口罩后，法航一架运送为数550万只口罩的飞机，周日下午抵达巴黎戴高乐机场。这架法航运输机是从上海起飞，载有100顿医疗物资，其中包括550万只医用口罩。

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