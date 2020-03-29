深圳：全面开放公共场所 口岸通关异常情况不实

深圳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室于3月29日凌晨发布了《关于进一步调整疫情防控措施的通告》，宣布调整当地的十条疫情防控措施。其中包括，要求从深圳口岸入境者自费集中隔离、各类公共场所全面开放、小区放宽出入管制等。另就近日网络上流传的深圳口岸被入境人员“挤爆了”的消息，当地政府28日发布声明称，与深圳各口岸实际运行情况严重不符。

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声明称，“我市本地疫情基本平息，全市各区均为低风险地区。但随着全球疫情的大流行，境外输入风险防范压力极大，做好疫情‘外防输入、内防反弹’仍是当前工作重心。” 通告称，要严防境外疫情输入，落实各项措施，从深圳口岸入境的所有人员，不分目的地，实施全覆盖核酸检测、全自费集中隔离。符合豁免隔离或居家隔离条件的，按相关规定执行。据了解，尽管通告并未列明入境人员自费集中隔离的时长。但广东省政府3月26日就曾发布规定指出，所有经广东口岸入境人士，需集中隔离两周，期间食宿费用自理。

此外，这一通告还指出，加强清明期间防控。暂停清明期间守灵、告别、集体公祭、骨灰海葬、骨灰树葬等聚集活动，暂停现场祭扫，关闭墓园、骨灰楼。避免各类聚餐聚集活动。通告指出，全面推进企事业单位复工复产复业，商场、大型连锁超市、餐馆、娱乐场所、图书馆等各类公共场所全面开放。尽可能增加小区（含城中村）出入口，小区外来人员经“亮码”和测温后，可正常出入。暂时保留公交、地铁搭乘人员实名制认证制度。

值得一提的是，近日微信等中国社交媒体上有公众号传播的“深圳通关人数众多、出现人员拥挤......”，深圳各口岸通关“异常”的图片、视频，很多人冠之以“深圳口岸”的标签，甚至让这一话题登上了微博热搜。对此，深圳市人民政府口岸办公室3月28日发表声明称，近日，网络及微信朋友圈出现关于口岸通关“异常”的图片、视频等信息，极少数人不负责任地将其冠以“深圳口岸”标题流传。经核查，上述标称“深圳口岸”的图片、视频等信息与深圳各口岸实际运行情况严重不符。自新冠肺炎疫情防控工作开展以来，深圳各口岸现场组织有序，运行平稳，通关顺畅。

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