白宫卫生顾问担心新冠病毒可能在美国造成20万人死亡

美国总统特朗普在白宫每日就新冠病毒发布通报，3月27日，正在做通报的是白宫高级卫生顾问安东尼.福奇。

美国著名免疫学家，美国国家过敏和传染病研究所主任安东尼·福奇周日警告，根据一项最新评估，新冠病毒有可能在美国造成10万到20万人死亡。不过，他同时呼吁应对这一新的预估模型抱持谨慎态度。

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福奇同时是白宫高级卫生顾问，经常出席特朗普总统主持的新冠疫情每日通报会，他差不多每天都要在电视上向美国人解释新冠疫情在美国传播的情况，听众很多。星期日，他在美国电视台CNN采访时提出了上述数字。他同时表示，感染新冠病毒的美国人有可能达到数百万人。

福奇提出的死亡数字和可能感染病毒的数字大得吓人，但他提醒观众说，所有预测都是建立在某种模式之上，因此要谨慎对待。“他们会提出最坏的和最好的假设，可能现实居于两者之间。”弗契还补充说，根据他与其他医生合作的经验，他从来没有看到过最坏的预估变成现实。“他们总是过高地估计”。

根据霍普金斯大学稍早统计，美国近125000人感染了新冠病毒，但周日最新统计显示，确诊感染已突破13万人，这是全球最高纪录。纽约、新奥尔良等大城市担心医疗资源很快会缺乏。纽约州24小时死亡病例237例，确诊7195例，重症住院新增1175人，累计确诊59513例，累计住院8500人，超过2000人置于重症医护室抢救。纽约市长周日宣布，现在起到4月5日，需要增加更多的呼吸机、口罩、手套以及其他医疗设备。

自星期三以来，美国死于病毒的患者差不多增加一倍，达到2300人。此前经历了差不多一个月时间，死亡人数才破千。

华盛顿大学的医学家的预估认为，峰值将于四月中旬出现，如果按照目前的轨迹发展，从六月份开始，死亡人数将停留在八万人左右。

根据这所大学的模型推测，死于新冠疫情的美国人最少为38000，最多162000人。

可以作为参照的是，2018-2019肆虐的禽流感，共在美国共造成34000人死亡。

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