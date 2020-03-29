美国科学家是否说过武汉绝不是新冠病毒源头

中国外交部发言人赵立坚挑起的阴谋论风波似乎告一段落，官媒央视网3月29日的一篇关于新冠病毒源头的报道又被网友揭发:借美国科学家之口“编造假新闻”。

广告 继续浏览后续

央视这篇报道题目很醒目，『美国科学家：武汉绝不是新冠病毒源头』 ，文章引述美国杜兰大学医学院教授罗伯特.加里 (Robert Garry) 接受美国广播公司采访时说：“我们的分析以及其他一些分析都指向了比那更早的源头。武汉那里肯定有一些病例，但绝不是该病毒的源头”。

但不少网友对比原文，发现这段引述有意用“武汉”替换了加里所指的“海鲜市场”。原文说：“很多人认为病毒来自武汉海鲜市场，但这是一个错误观念，分析都指向了更早起源，那里 (海鲜市场) 有一些病例，但绝不是该病毒源头。”央视在翻译原话时把句子中“海鲜市场”直接变成“武汉”，因此有了“武汉绝不是新冠病毒源头”一说。

加里教授说的是，武汉那个海鲜市场不是新冠病毒的源头，并没有说武汉不是新冠病毒的源头。

关于新冠病毒的源头，自从中国防疫专家钟南山一句新冠病毒爆发在中国，但源头不一定在中国后变成一个非常敏感的话题，中国官媒被指利用这一说法，发起了“甩锅”攻势。不过，中国另外一个在对抗新冠疫情中表现突出备受瞩目的专家张文宏关于病源和零号病人有过很清晰的表述。他对『中国日报』表示，中国只有武汉最先出现了这个新传染病，如果是外面传到中国来，应该是几个中国城市同时发病，而不是有时间先后。在『中国新闻周刊』记者就新冠肺炎病毒并非起源于中国提问时他直言：这是一个非常敏感的问题，一定要有确切的证据，病毒来自哪里，首先要看它出现的时间点，要追究时间段先后，第二要找出它在进化树上的位置。他的课题组对上海的病毒株做了全基因组的测序，结论跟世卫组织一样，上海的病例是从武汉传过来的，“所以这次在中国大地上，流行的就是这一株”。

围绕新冠病毒起源的阴谋论更是风行，但是自从中国外交部发言人赵立坚暗示是在武汉参加军运会的美国军人带入新冠病毒后，新冠病毒阴谋论被官方化，美方翌日召见中国驻美国大使崔天凯抗议，特朗普总统随后干脆把新冠病毒称之为“中国病毒”，引发中国的愤怒。

不过，崔天凯大使3月22日接受美国媒体采访时，明白无误地表明，由外交官来揣测新冠病毒的来源是“有害的’，再批病毒源自美国是疯狂言论。崔天凯的表态被解读为他不赞同比他级别低的同僚赵立坚此前有关新冠病毒源自美军的阴谋论。

赵立坚有关美国军方把新冠病毒植入武汉引发的风波似乎平息了下去。3月27日，一位美国国务院高官称，中国已停止通过网络在发展中国家兜售针对美方的阴谋论。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅