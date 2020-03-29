调查显示：在华美国企业对‘复工’后前景悲观

在华美国商会3月中旬就新冠肺炎疫情对美国在中国企业的影响发布调研报告，显示超过一半的企业预计收入将大幅下降，对接下来的经济发展持悲观态度。但受访会员企业仍然对中国政府继续加大改革开放的前景则感到乐观。

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据自由亚洲报道，这次中国美国商会开展的调查共有119家会员企业代表参与，于3月14日至18日进行。受访者来自各行各业的大、中、小企业，其中很多拥有全球业务，部分企业在新冠肺炎疫情的重点区域湖北省以及周边省市均有运营。

新冠病毒疫情爆发后，在中国的企业因为停工、封城等防疫措施而遭受严重冲击。3月份相继开始的‘复工’潮是否使得在华美国企业有所乐观呢？

调查显示：近7成的在华美企受访会员承认自己面临中国国内商务出行中断的困难；半数遭遇营收大幅下滑；39%的公司表示市场需求量持续走低。因此，有60%的受访公司认为，如果8月底前无法恢复正常运营，今年的总营收将减少10%至50%或者更多。消费品行业及资源和工业行业对2020年市场增长的态度最为悲观。

虽然营收前景不理想，但4成受访企业表示将维持原有的投资水平。这一比例较上月调查数据上升了17个百分点。不过，也有超过1/4的受访技术企业和近1/3的服务业企业计划下调在中国的业务投资力度。

不过，清华大学经济管理学院金融系副教授何平预计：4月底中国将基本恢复较为正常的经济活动。“制造业已经复工80%至90%了。到4月底的时候，包括餐饮、家政、旅游等服务行业也都会恢复到80%至90%。”

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