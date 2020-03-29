费加罗报：中国如何利用病毒反攻？

武汉到4月3日就要完全解封了，这是武汉一条街道上竖立的毛泽东雕像。

法国舆论最近谈论中国“口罩外交”的不少，『费加罗报』周六有一篇题为“中国是怎么利用病毒发起反攻的？”的评论，文章开门见山：两个半月被指责耽误时机的中国似乎战胜了新冠病毒，批评北京的欧盟现在成了疫情中心，结果，现在是中央帝国吹嘘“中国方式”，发动了一场全球性的反攻，目标主要对准华盛顿。

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意大利死亡病例远远超过中国的3270例，但费加罗报认为，关于这一数字还是要十分当心，因为难以验证。显然，以14亿人之国，这是一个很小的数字。应该说北京在第一时间隐瞒疫情规模，惩罚吹哨人，第一例出现在12月，习近平一直等到1月20日才表态，耽误了时机，但最终不惜动用所有手段控制疫情。

从那个时候起，武汉和湖北被完全封锁起来，采用的办法应该说只有独裁体制可以做得到，到处驱赶500万赴外地过春节未归的武汉人，搜寻他们的足迹，予以绝对的隔离。征用旅店，学校，体操馆做“方舱医院”，两月内完全禁止居民出行，戴红袖章的街道居委会成员上门发放商品等等。

严酷的措施在八周后结出了果实，3月20日，中国政府骄傲地宣布，已经不存在任何本土确诊病例，所有呈阳性的都来自外国，这里指的或者是中国侨民或者是西方人。这一点被官方宣传到了极点。

费加罗报指出，事实上，从鸦片战争以及义和团运动以来，仇外，在中央帝国永远是有利可图的。从毛那里继承的反殖民主义加重了仇外心理，对“大鼻子”白人的抨击谁当政对谁都很有利。如此，十几名美国记者等着被驱逐，特朗普居然有胆量把新冠病毒说成是“中国病毒”。具有讽刺意味的是，这个用穿山甲和蝙蝠做菜的国家今天自许监视所有在中国机场着陆的外人，他们一到，立即被居委会护送至“隔离营”，在那里隔离14天。

大家知道，中国人不喜欢丢面子。同样，习近平要洗刷疫情初期犹豫不决带来的耻辱，他决定发起反攻。这就是要向全世界显示“中国方式”是最优秀的! 他们选择了“口罩外交”这一战略，帮助友国，把特朗普狠狠甩在后面。“一带一路”合作国，还“照着中国那样”全境封城的意大利，就成了北京的首选。北京向意大利运去30吨医疗物资以及两个医疗队，这绝不是一个意外。法国两个月前帮助过中国，也应该收到200万只口罩。北京当局已经给企业下令，全力生产口罩，运向60几个“友国”，产量从日产一千万增加到一亿两千万。

费加罗报认为，反攻仅仅是开始，中国经济已经排好队，迎战后新冠病毒时期的到来。

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