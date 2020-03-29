钟南山：推断中国无大量无症状感染者 国家卫健委：本土疫情传播基本阻挡

中国国家卫生健康委新闻发言人米锋3月29日，在国务院联防联控机制举行的新闻发布会上表示，28日，现有确诊病例降至3000例以下，本土疫情传播已基本阻断。此外，中国工程院院士钟南山最新就中国国内“无症状感染者”情况问题回应称，经判断，中国还没有大量的“无症状感染者”。

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米锋介绍称，28日，现有确诊病例降至3000例以下，本土疫情传播已基本阻断。累计报告境外输入确诊病例693例，来自42个国家，其中数量较多的7个国家占总数的83.4%，引起新一轮传播扩散的可能性依然较大。当前，要继续防范本土病例零星散发和境外输入病例传播的双重风险，及时发现、快速处置，精准防控。根据国家卫健委公布的数据显示，3月28日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例45例，其中境外输入病例44例，本土病例1例(河南1例)；新增死亡病例5例(湖北5例)；新增疑似病例28例，其中境外输入病例27例，本土病例1例(甘肃1例)。

国家卫健委指出，截至3月28日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例2691例(其中重症病例742例)，累计治愈出院病例75448例，累计死亡病例3300例，累计报告确诊病例81439例，现有疑似病例174例。累计追踪到密切接触者701884人，尚在医学观察的密切接触者18581人。另据《人民日报》等官媒报道，钟南山近日接受采访时表示，关于中国国内“无症状感染者”的情况，目前了解得很有限：“既没有具体数字，也未有详尽研究”。他称，“但是根据已知的事实，也可以做出一些推断。比如：一般来说，‘无症状感染者’对与其密切接触的人的传染率很高，但是中国近期新冠肺炎新确诊病例数不仅没有上升，反而在不断下降，这可以说明：中国还没有大量的‘无症状感染者’。”

同样就“无症状感染者”问题，英国《金融时报》27日发表了题为“隐藏感染挑战中国对新冠病毒受到控制断言”的文章。文章引述当地医护人员和疾病专家的话透露，“武汉市的情况并不如官方公布般理想，并指当局为控制确诊数字，有病例怀疑未被通报，亦有大批‘无症状感染者’的病例不计算为确诊个案”。香港《南华早报》22日亦曾引述所谓“中国官方机密数据”报道称，“在 2 月底有近 4.3 万宗无症状阳性个案未被列为确诊（统计）。”

大陆媒体财新传媒另在23日发表了题为“每天仍检出多例无症状感染者 援鄂疾控工作队暂缓撤离”的报道。报道引述中国疾控中心一位知情人的话称，疾控部门队伍暂缓撤退，是国家层面“对武汉、湖北情况暂时不放心”，让防疫队停留几日，保持戒备。其中较令人担心的是“无症状新冠病毒感染者”的情况。如果确诊病例零增长势头能够保持并稳定下来，下一步疾控队伍才能回撤。此外，援鄂疾控队伍还对湖北当地基层疾控人员进行培训。报道中，中疾控有关专家透露称，“现在每天还能检出几例或十几例无症状阳性者，还不能判断武汉的传播是否彻底阻断”。

另据香港01在29日报道，关于新冠病毒“无症状感染者”的传染力，中国研究人员一项最新研究结果显示，具症状的确诊病例的密切接触者传染率为6.3%，“无症状感染者”的密切接触者传染率为4.11% 。研究者认为，两者的传染率差异无统计学上的意义，即两者的传染率并未有明显差异。最新研究题为《宁波市新型冠状病毒肺炎密切接触者感染流行病学特征分析》，由宁波市疾病预防控制中心传染病防制所陈奕等人发表于《中华流行病学杂志》上。

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