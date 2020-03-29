Twitter拒绝删除中共散播假消息账户因“公众人物”言论可豁免

最近美国社交网站推特（Twitter）出现大量为中共散播假消息的虚假账户，其中有盗用他人名义者，也有身份存疑者，其中根据自由亚洲电台报道，其台徽台标也被一个所谓“自由安徽电台”所盗用，但根据美国外交政策报道，推特的发言人拒绝删除有些散播假消息的账户，因为公司的政策对“公众人物”的言论有较为宽松的豁免，尽管美国有参众院议员要求推特取消这些发布敌对美国政治宣传的账户。

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虽然推特被中国封杀，一般人民需要翻墙才可以登上网站发表评论，但包括外交部发言人华春莹和赵立坚等官员，却恃着特权在这个美国企业拥有的社交网站，发表敌视和虚假的反美言论。赵立坚的“美国军人将病毒带进武汉，要求美国解释和道歉”的言论，就出现在他的账户。不但如此，最近推特还冒起一大批虚假和盗用他人名义的账户，充当北京宣传喉舌。

据报道，就在这个月注册而身份存疑的账户，包括了“自由东北电台”、“自由徐州电台”和“自由安徽电台”，其中两个账号盗用了“自由亚洲电台”的台标，另一个账号替换了台标中的一个字母。这些冒牌账号发布的大部分推文，大多是为了提升中国政府的形象或贬低其他大国的形象。

美国新闻调查机构ProPublica的记者就注意到了这些现象。这家机构周四发布长篇报道，剖析了中国政府是如何利用推特开展大外宣工作的。而值得注意的是，推特网站在中国被屏蔽。

根据外交政策报道，美国两名共和党国会议员，参议院的萨斯（Ben Sasse）和众议院的加拉格（Mike Gallagher）上周五在一封致给推特执行长多塞（Jack Dorsey）的公开信，要求他立即封杀中共官员的推特账户，因为中共“正在发动一场浩大的政治宣传，改写新冠状病毒的历史，为中共向其人民所撒下的谎言进行美化”。

两名国会议员还说，中国的外交官还在推特撒谎称中国政府对疫情完全透明，给予世界充裕时间抗疫，这其实是一个已被拆穿的谎言。

但到了这个星期一，推特一名发言人告诉国会山庄刊物The Hill，中共散播有关病毒的谎言，并没有违反推特的政策，因为公司一向对公众人物的言论采取较为宽松的豁免。推特的官方网站还说：“目前，公众人物对当下的政治议题，或者外交上就经济和军事议题的针锋相对，一般都不违反推特的规条。”

外交政策的报道指出，其实两名国会议员最有力的论据，就是他们质疑推特的逻辑根本就不能自圆其说，“为什么推特容许一个禁止本国人民使用推特的政府官员使用推特？”

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