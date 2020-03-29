WHO 官员受访提台湾“直接断线”台外长：对抗疫情应让政治靠边

香港电台英文台周六上线的节目《脉搏》“The Pulse”中，一名女记者视频采访世界卫生组织（WHO）助理总干事布鲁斯·艾尔沃德（Bruce Aylward），记者询问世卫组织是否会重新考虑台湾的成员资格时，艾尔沃德停顿了几秒后称，“听不见问题”，随后双方连线突然中断。重新接通视频后，记者再提及台湾，艾尔沃德则称赞中国防疫做得很好。对此，台湾外交部周日在推特上引述吴钊燮外长的话说，“哇，在WHO连台湾两个字都不能提啊？”他吁对称，“抗疫情时WHO应把政治放一边。”

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根据网络流传的采访视频显示，加拿大籍的艾尔沃德在接受香港电台记者视频访问时，后者问到，“世卫是否会重新考虑台湾的会籍问题？”随后，艾尔沃德眉头皱了一下，毫不作声，数秒后回应称，“抱歉，我听不到你的声音。”当记者说，“让我重问这个问题”时，艾尔沃德马上回应，要主持人跳过问下一题，当主持人再次强调“我对台湾的情况真的很好奇”时，双方的连线突然中断，疑似艾尔沃德方将视频挂断。之后记者决定再度跟艾尔沃德连线，希望他能就台湾防疫的表现做出一些评论时，对此，艾尔沃德则回答称，“我们已经说过中国情况了，而且就像你知道的，当你观察所有中国不同地区时，他们真的做的很好！”接着就草草结束访问。

这一相关视频经互联网流传后引发网民热议，有网民表示支持艾尔沃德反对探讨“台独”敏感话题，强调“‘以疫谋独’，依旧是死路一条。”但也有网民认为，这一片段进一步质疑世卫组织在处理此次疫情中“讲政治超过其机构职责和专业良知”。中国官媒央视在相关报道中批评涉事女记者“居心叵测显而易见”，更指这次新冠肺炎疫情，令到台湾民进党政府“捞到了救命稻草”，尝试“以疫谋独”。

据悉，艾尔沃德此前曾于今年2月率领世卫组织专家小组前往中国了解新冠疫情状况，并在随后的记者会上表示，中国的（防疫隔离）事实证明成功，他想对武汉人说“全世界都欠你们”。艾尔沃德还在2月25日于日内瓦召开的记者会上感叹称，“我想总会有人说，中国这也没有，那也没有。”他说，“但如果我感染了，我希望在中国治疗。”

艾尔沃德当时对媒体说，他考察过中国的医院，对中国投入之巨大印象深刻。“我问他们有多少台呼吸机？他们说50、60台。然后我又问，有多少ECMO（移动心肺仪器）？他们说5台。”艾尔沃德惊叹，“5台？一家医院？”他评价称，“中国知道如何让新冠患者康复，他们下定了决心，投入也非常巨大。”艾尔沃德说，“这并非全世界都能做到的。”

当地时间29日中午，吴钊燮通过推特评价称，“哇，在WHO连台湾两个字都不能提啊？”并强调，“在对抗全球大流行疫情的时刻，WHO应该把政治放一边”。他称，“现在有来自40多个国家、超过450篇的国际媒体报导，高度肯定台湾对抗新冠肺炎的作为；这些报导都没有将台湾当成中国的一部分，台湾可以提供帮助。”

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