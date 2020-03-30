世卫罕有回应艾尔沃德避谈台湾问题评论称难洗世卫亲华形象

世界卫生组织助理总干事艾尔沃德（Bruce Aylward）日前接受香港电台的视像访问时避谈台湾问题，引发热议，世卫罕有回应，指台湾能否成为世卫成员国，取决于世卫成员国，不是世卫的职员。时事评论员吴志森表示，世卫亲华之严重程度，令很多国家嗤之以鼻，认为它已丧失公信力。

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港台英文台时事节目「脉搏」(The Pulse)上周六(28日)播放记者与艾尔沃德的视像访问，艾尔沃德在访问中连台湾一词也不提的情况在中港台三地引发争议后，世卫昨(29日)特别就此发表声明。声明首先回应台湾的成员国资格由其他成员国决定，但强调世卫与所有卫生当局合作抵抗俗称武汉肺炎的新型冠状病毒，包括台湾，并肯定台湾的感染率低，又指世卫会从所有地区，包括台湾卫生机构学习和分享抗疫的最佳做法。声明又细数世卫与台湾在抗疫上的合作，但只有三项，包括有台湾专家参与世卫举办的相关论坛。

台湾以中华民国名义在联合国及其属下的世卫组织席位在上世纪七十年代被中国取代后，台湾便失去世卫组织的席位，甚至连观察员身分也因「中国因素」而被多番阻拦，疫情爆发后，加拿大和日本等国呼吁世卫重新接纳台湾为会员国。当港台记者在视像访问中问及世卫应否恢复台湾的成员资格时，艾尔沃德先是表示听不到问题，追问时则出现线路中断。港台其后再接通视讯时，要求艾尔沃德评价台湾的抗疫工作，但对方只是说已谈过中国整体及各地的抗疫表现，接着便结束访问。其间，没有提过台湾一词。

访问播出后，引起不少港人评论世卫和艾尔沃德的亲华表现，中国央视更发表署名文章，指世卫已多次表明，只有主权国家才可加入联合国专门机构，台湾没有资格加入或提出申请，但有人以各种方式「碰瓷」，该记者也是如此。文章质疑记者居心叵测，欲藉此「“以疫谋独”，此路不通！」

文章猛批记者表现，但资深传媒人区家麟博士29日在网媒上赞扬记者提问内容和态度得当，而世卫的表现则「闹出国际大笑话」，指答问反映艾尔沃德和世卫「禁忌中毒甚深，深谙中国官场红线，自我审查，不敢越雷池半步；只是太过谨慎，自乱阵脚，露出了狗狗尾巴。」

另一资深传媒人吴志森亦在其评论节目上批评艾尔沃德和世卫，他表示，「世卫上上下下那种亲华的严重程度已被世界上很多国家嗤之以鼻，觉得它已丧失公信力。」他质问世卫赞扬中国抗疫，但近日不少传媒均指出中国通报疫情数字有造假之嫌；他又举身兼日本日本副首相和财务大臣一职的麻生太郎为例指出，麻生太郎质疑世界卫生组织(WHO)应否改名为中国卫生组织(CHO)，又指世卫总干事谭德塞的前任(即香港前卫生署长陈冯富珍)已令世卫内部怨声载道，而谭德塞更被公众联署要求撤换。

在美国联署网站「change.org」上要求谭德塞辞职的联署，到今早已获超过66万人支持。发起人大须贺叶(Osuka Yip)今天中午前亦批评艾尔沃德，指他躲闪问题。

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