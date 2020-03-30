世卫：新冠病毒气溶胶传播科学发现需审慎解读

世界卫生组织表示，根据当前证据，新冠病毒可以通过呼吸道飞沫和接触在人与人之间传播，但对有关气溶胶传播的科学发现还需审慎解读。

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世卫称，空气传播与飞沫传播不同，是指飞沫内存在微生物通过空气传播。这种传播途径由于较大的飞沫蒸发所致，也可能存在于空气颗粒物中。它们可能会长时间在空中停留，并在一米以上的距离内传播。

在新型冠状病毒疫情中，一些特定的情况和环境会产生气溶胶，造成病毒通过空气传播，例如气管插管等，但在对中国的7万5465例新冠病例进行分析时，未报告空气传播。

对于一些科学出版物提供关于是否可以在空中检测到2019冠状病毒的初步证据，因此可能涉及到病毒的空气传播问题，世卫表示，这些初步发现“需要仔细解读”，世卫称，“环境样本中检测到的病毒核酸也并不一定意味着空气中存在可传播的活性病毒”。

不过，世卫仍继续强调，“为患者照顾者提供预防飞沫和接触传播的措施，并在气溶胶产生的环境和情况下提供预防空气传播的措施”，建议“在包括照料患者在内的任何情况下都采取措施预防空气传播，并在N95等防护面具短缺的情况下使用医用口罩”。

最后，世卫组织继续强调，最重要的是要经常清洁手部、注意与呼吸道有关的礼仪、对环境进行清洁和消毒以及保持身体距离，并在没有防护装备的情况下避免与发烧或出现呼吸道症状的人密切接触。

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