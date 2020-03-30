中国工信部：全国中小企业复工率已达76% 疫情对工业经济影响可控

中国工业和信息化部副部长辛国斌3月30日，在国务院联防联控机制举行新闻发布会上介绍称，截至3月28日，全国规模以上工业企业平均开工率为98.6%，人员平均复岗率为89.9%，中小企业复工率已达到76%，3月份以来日均升幅在1个百分点左右。开工步伐明显加快，全国工业基本面初步实现稳定。

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辛国斌介绍称，有序推动制造业复工复产，事关经济社会稳定。工信部按照“以大带小、上下联动、内外互动”的思路，全力推动制造业产业链协同复工复产。他说，3月份工业经济运行情况明显好于前两个月，一些行业产能利用率稳步回升。国家电网旬日均发电量降幅比2月下旬收窄5.6个百分点，防控相关行业生产强劲增长，部分高技术产品逆势增长，新产业新业态保持快速发展态势。他说，总体来看，我国具备庞大的产业规模、完整的产业体系、巨大的内需市场、充足的政策空间和显著的制度优势，面对疫情冲击，我国工业经济展现出了强大韧性与活力。

辛国斌表示，在央行、银保监会及相关金融机构支持下，3000亿支持重点疫情防控企业的专项再贷款已累计向5000多家企业发放了2000多亿元，企业实际承担利率只有1.27%左右。5000亿元支农支小再贷款、再贴现额度已累计发放了2000多亿元，贷款利率低于4.55%。加大清理政府部门和国有大型企业拖欠民营企业、中小企业账款的工作力度，1-2月份已清理拖欠民营和中小企业账款181亿元。他还称，我国将通过汽车、电子等重点产业链的固链强链，保障在全球产业链中有重要影响的企业和关键环节产品的生产供应，提升全球产业链供应链的稳定性，支持企业加大国际市场急需的原料药、生活必需品、疫情防控物资的生产供应，坚定不移扩大开放、推进经济全球化，为世界经济稳定作出贡献。

辛国斌表示，国际疫情蔓延扩展，势必对中国产业链、供应链以及外贸出口造成较大的冲击影响。据海关统计，今年前两个月，中国货物贸易进出口同比下降9.6%，其中出口下降15.9%。随着国际疫情进一步扩散，中国外贸进出口形势可能还会进一步恶化，对此要密切跟踪形势的发展变化，并及早做好应对准备。辛国斌称，总体看，疫情对中国工业经济的影响是阶段性的，是可控的，不会改变我们国家持续向好的基本趋势。

民间方面，3月25日，中国美国商会发布的最新一期“新型冠状病毒肺炎疫情对会员企业影响”快速问卷调查结果显示，在中国的受访美国公司对他们从疫情中反弹的速度越来越悲观，目前正常工作水平只恢复不到四分之一。不过近二分之一会员企业预计将在一个月内恢复正常运营，许多在华美国公司表示将维持原有投资水平。在接受调查的119家美国公司中，有一半表示“收入大幅下降”，有一半以上表示，如果无法在4月底之前恢复正常工作水平，他们预计今年来自中国的收入将下降。

在接受商会调查的公司中，只有22％的公司表示它们已恢复正常，而四分之一的公司预计将在4月底之前恢复正常。另有22％的公司表示，他们预计整个夏季还会有更多的延误。对此，中国美国商会主席葛国瑞（Greg Gilligan）介绍称，“从我们的上一次调查开始，新型冠状病毒肺炎疫情已经演变为全球性大流行。接近一半的会员表示病毒在世界范围的传播会对他们在中国的运营产生中等乃至严重的影响。但是，也并不是所有想法都这么悲观。”他说，“我们的会员企业还在持续与疫情发展带来的挑战做斗争，近期的国际形势也引发了新的担忧。”

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