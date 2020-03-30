中疾控主任高福受访权威期刊：当时没人能预言病毒会大流行

中国国家卫健委高级别专家组成员、中国疾控中心主任高福近日通过国际学界权威期刊美国《科学》杂志的采访，就各界所关心的诸如，新冠病毒是否起源于华南海鲜市场？中国分享病毒数据是否及时？为何中国流行病学家早期难以看出“人传人”？等争议加以回应。高福表示，前期因无详细流行病学数据，所以无法判定人传人。他还说，“当时没人能预言病毒会大流行。”

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据财新网报道，59岁的高福专长于研究包膜病毒，它们如何进入细胞以及在物种之间移动，2013年当选中国科学院院士。他本科毕业于山西农业大学兽医专业，毕业后进入北京农业大学就读研究生；1986年硕士毕业后留校任教；1991年前往英国牛津大学攻读生物化学博士，毕业后并在加拿大卡尔加里大学、英国牛津大学，美国哈佛医学院从事博士后研究工作、研究员，专门研究免疫学和病毒学。

报道指出，今年1月新冠疫情在湖北武汉暴发后，高福和他所在的中国疾控中心曾深陷舆论漩涡。1月29日，中国疾控中心在《新英格兰医学杂志（NEJM）》网站上发表回溯性研究，展示了425名感染者流行病学情况，因数据与官方通报多项不一致，中国疾控中心一度遭受“人传人知情而不报”的指责。论文风波后，高福鲜少在国内媒体上直接露面。此次采访，《科学》动用短信、语音邮件和电话等多种渠道沟通，并于3月27日刊登。

在这篇题为 “不戴口罩防新冠病毒是个大错误，中国顶级科学家说”的访谈中，高福提出，前期之所以无法判定“人传人”，是因为 “尚无详细的流行病学数据”。他解释称，从一开始，人类就面临着一种非常疯狂和隐蔽的病毒。他说，在意大利、欧洲其他地方和美国也是如此，科学家们从一开始就认为：好吧，这只是一种病毒。2020年1月，中国疾控中心对新型冠状病毒的首次分离，确定该病毒是引起武汉出现的肺炎疫情的病原体。而这一进展最早并非由中国科学家披露。1月8日，《华尔街日报》发布一则消息称，中国研究者发现新的冠状病毒。

几小时后，病原检测结果初步评估专家组组长、中国工程院院士徐建国接受新华社采访证实这一发现，并称病毒的全基因组序列也已在1月7日获得。针对为什么不是中国官方科学家率先报告新冠状病毒的出现？的提问，高福回答称，“这是来自《华尔街日报》一个很好的猜测”。他并未就问题本身给予正面答复，并称《华尔街日报》刊登文章与官方分享病毒信息只有几个小时差，不超过一天。对于事发时间顺序，报道介绍称，1月9日，在《科学》官网的一篇报道中，多位科学家呼吁，希望尽快获知更多有关此次肺炎流行病学和病理学的信息、查明确切动物感染源。

1月11日上午，悉尼大学的进化生物学家爱德华·霍尔姆斯（Edward Holmes）代表上海市（复旦大学附属）公共卫生临床中心兼职教授张永振在virologic.org上披露新冠病毒的“初始”序列。这一序列最早测出的时间是1月5日，并立即上报，同时上传至NCBI GenBank数据库，为保证准确，后续还进行过修正。该数据库是由美国国立生物技术信息中心（NCBI）建立并维护的公共综合性序列数据库，研究者可以从中查找已知的基因序列进行分析。1月11日当晚，国家卫健委宣布中国将与世卫组织分享新型冠状病毒基因序列信息。第二天，另外5个来自不同患者的病毒基因组序列由国家卫健委领导小组在全球共享流感病毒数据库GISAID发布，序列来自中科院武汉病毒所、医科院、中国疾控中心。

随后，世卫组织在1月12日的声明中表示收到基因序列，并称“对正在进行的调查的质量和在武汉实施的应对措施以及定期共享信息的承诺感到放心。”据悉，目前全球公开的新冠病毒序列大约有200个。访谈中，对于早期病毒数据公布不及时的质疑，高福本人予以否认，并称“我们已经及时与科学同行共享信息，但这涉及公共卫生，我们必须等待政策制定者公开宣布”。他提到，不希望引起恐慌，当时没有人能预言这种病毒会引起大流行。

此外，谈及武汉的华南海鲜市场是否为病毒最初来源，高福认为存在两种可能性，即市场可能是最初起源，也可能是病毒扩散开来的地方。他表示，正在努力了解病毒起源，现在“没有确凿的证据表明11月出现了疫情”。医学期刊《柳叶刀》1月曾发文披露金银潭医院收治的前41例病例情况，研究图表显示，前四名感染者中有三人没有华南海鲜市场暴露史，这为一直被认为是疫源地的华南海鲜市场打上问号。

访谈中，针对中国境外新冠疫情的快速蔓延，高福建议，远离社交是控制任何传染病（尤其是呼吸道感染）的基本策略。他称，首先，使用“非药物策略”，没有任何特定的抑制剂或药物，也没有任何疫苗；其次，必须确保隔离所有病例；第三，密切接触者必须隔离，中国花费大量时间找到所有密切接触者，并确保隔离；第四，暂停公共聚会；第五，限制交通。

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