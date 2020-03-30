内忧外患 李克强要求加强筛查无症状感染者

中国总理李克强星期一特别主持召开针对筛查无症状患者的会议，“突出做好无症状感染者监测、追踪、隔离和治疗”，陡然释放出一种正在中国以外全球肆虐的新冠疫情并没有远离中国的疑虑。

广告 继续浏览后续

与前些日子中国各省市自治区一味追求清零，似乎很快就要庆祝抗疫重大胜利的气氛明显不同，北京近来特别的“内忧外患”，已经解除封锁的湖北人到处设卡，进北京市更不容易，这是明显的内忧，而劝告数以万计的留学生，居住在外国的华人尽量不要回国，怕“输入性感染”，这是一种外患，今天的世界你中有我，我中有你，小小病毒，早已走出国门，还没有完全离开中国。

一个徘徊的幽灵

现在还有一个更大的“内忧”，一个新的幽灵在头顶徘徊，这就是以前受到轻视，或者被忽视的无症状感染者。中国当局以前未将新冠肺炎无症状感染者列入确诊病例，最近颇为引人瞩目的上海华山医院感染科主任张文宏表示，“当前最大风险就是无症状感染者”。据指这种人从头到尾无症状，但病毒血清阳性会延续三个星期，如不及时诊断，就会有引爆社区感染的巨大风险。

星期一，中国总理李克强主持中国应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议，专门要求加大无症状感染者的筛查力度，而且要将检测范围扩大到患者的密切接触者。一旦发现无症状感染者，要严格集中隔离。

谨防倒灌

本来中国最近已经几乎把全部目标对准防范“输入型感染”，结果让许多害怕西方疫情管理方式的华人返家之路障碍重重，有些留学生，为了能回得去，不惜高价购票，有的甚至买了两家航空公司的票，只要能坐上其中一架就行。再后来就是中国大大限制国际航班，取消众多航班，留学生们越来越难回去了，更不用说外国人了，中国官方承认，回去的人中，百分之九十是华人，现在，关门了，严防病毒“倒灌”，有人把这形容为“封国”。

在这种情形下，中国电影导演陆川3月28日发出呼吁，要求政府派飞机把海外学子接回家。他说：“派飞机把滞留海外的年轻学子们接回国，这是政府现在应该做的。即使没有条件做，也应该出台政策鼓励各国内航空公司去增加航班接回孩子们”。

暗箭难防

外来的好防，或者隔离，或者取消航班，现在又来了难防的无症状感染。据第一财经报道，广东佛山和甘肃日前出现两例“湖北输入性病例”，两例都自湖北咸宁输入，而咸宁2月下旬就以无新增确诊病例，那么，这两位是从哪里感染的，到底是咸宁的清零出了问题，还是？报道说极有可能这两人是被无症状感染者感染的。3月30日，中国媒体又有报道，河南出现3名无症状感染者，感染源不明。

新冠病毒的可怕之处，就是存在着大批的无症状感染者，有科学家估计，无症状感染者可能是已知感染者的数倍。中国疾控专家发表的一篇论文指，无症状感染者的密切接触者感染率为4.11%。所以无症状感染者被指“暗箭难防”!

美国哥伦比亚大学教授Shaman3月20日对法新社表示，在多数发达国家，可能无症状感染者比确诊阳性的人数多出五到十倍。3月18日，英国政府表示，合理判断英国感染人数已达55000人，但确诊的仅仅是1950人。

李克强主持的抗疫会议，引起瞩目的还有另外一个内容，不允许各地为了“追求病例零报告”而瞒报、漏报。习近平视察武汉之后，宣布形势向好，全力复工，结果各地很快就出现了“你清零，我清零”的局面，好像几个月让人恐怖的病毒，在领袖复工的号召下，一下子消失了。

抗疫的事，春节过后，一直是中共总书记习近平“亲自指挥亲自部署”，习近平现在似乎把精力放在了动员复工复产上，周日他去了浙江，就是为的这件事。抓无症状患者，就落在了李克强头上。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅