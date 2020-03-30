台湾曾准备一万件防护服捐给大陆抗疫被东航拒收

台湾陆委会主委陈明通3月30日证实，今年2月初，中国东方航空公司航班载运第一批滞留湖北的台湾民众返台时，台方确实有准备一万件防护服，预备让东航协助中国大陆防疫，但东航当时因作业不及没有收下。

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据中央社报道显示，陈明通当天上午在接受采访时介绍称，2月3日，第一班由东航执飞的“武汉包机”载运滞留民众返台时，在台湾库存足够的前提下，台方曾准备1万份防护衣，希望透过东航捐给中国大陆以协助防疫，但东航当时认为作业不及，没有收下。他还说明，由于后续两岸包机协商需要讨论的事项繁多，所以捐防护衣给陆方的事情就没有再被提及。

而在稍后，台立法院就新冠疫情，两岸包机协商过程问题质询陈明通期间，国民党籍立法委员陈玉珍提出，“疫情让中华民国出现‘仇中’气氛，过去大陆民间对台湾尚且有好感，但近来也开始出现‘仇台’气氛，加上中共军机近期频频绕台，为两岸和平感到忧心。”

对此，陈明通回应称，大陆民间出现“仇台”的风气，“不是好事，要努力来降温”。他并强调，“北京不愿意面对中华民国存在，而且不放弃武力对台”，“这才是问题的本质”。此外，陆委会当天提供的“大陆委员会业务报告（书面报告）”中提出，“当前新冠肺炎蔓延，对中共当局应处能力构成严峻挑战，面对两岸情势变化及防疫关头，两岸双方应合作沟通，惟中共仍藉疫情操作对台统战，加大国际打压。”报告还称，“呼吁中共认真看待总统蔡英文提出的‘和平、对等、民主、对话’的两岸互动关键基础，正视中华民国是主权国家的事实，务实促进两岸良性互动。”

大陆方面，中国国台办发言人朱凤莲28日就美方签署通过“2019年台北法案”时重申，“中国的国家统一、民族复兴是历史大势，是任何力量阻挡不了的。”她说，“‘台独’是历史逆流，是绝路，是绝不会得逞的。”

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