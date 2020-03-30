台湾行政院前院长郝柏村辞世享年101岁疫情严峻婉谢吊唁

台湾行政院前院长郝柏村今天因中风引发的器官衰竭逝世，享年101岁。郝柏村经历近代中国最艰困的时代，从军以来历经对日抗战、八二三炮战，到出将入相参与国家要政，到李郝政争过程，见证中华民国在二战后跃升世界五强的辉煌历史，记录四分之三世纪的中华民国史。

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1919年出生的郝柏村是江苏盐城人，历任参谋总长、国防部长、行政院长，是中华民国陆军一级上将退役。

去年4月2日郝柏村身体不适，家人曾拨119求助。当时他身体左半边无力，但意识清醒，被送往内湖三军总医院治疗，后来四肢恢复知觉。

国民党前副主席郝龙斌的幕僚、台北市议员游淑慧今天证实，郝柏村因中风引发器官衰竭，今天下午2时47分逝世。

郝龙斌办公室今天发出声明，郝柏村一生出将入相、报效国家，可简化为「出生入死、奉献一生」八个字作为表述。

郝龙斌表示，因近来新冠疫情严峻，为配合政令避免群众集会，更因郝柏村一向以公众利益为重，暂时婉谢各界吊唁，等疫情趋缓，将再择日举办告别式。

郝龙斌日前参选国民党主席，上个月接受广播节目专访，被问到郝柏村住院情形时曾表示，他的父亲去年4月中风，左手左脚有点不便，大部分时间要坐轮椅，但状况很稳定。

对于郝龙斌参选党主席一事，郝龙斌说，他的父亲关心但不介入，希望他好好选，也非常期待他能贯彻国民党核心理念，协助国民党完成改革。

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