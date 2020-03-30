意大利预期7到10天后达到峰值 西班牙祭出更严厉限行措施：禁止举行葬礼

意大利内政府周一晚宣布，已实施三周的限行措施将“至少延长到复活节”4月13日之后。意大利周一新增新冠肺炎死亡病例812例，但确诊病例持续走低，仅增加4%，比15天前减少4倍。意大利政府预期将在7到10天后达到峰值，然后出现下降趋势。而西班牙祭出更严厉限行措施，禁止举行葬礼，将参加下葬人数限定在三人以下。

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意大利新冠病毒的确诊突破10万，新增4000多例，增幅为4%，比4天前的8.3%大幅降低。而单日新增812人死亡，累计死亡病例1万1000例。1万4620人完全康复，包括单日最多1590人出院。

在疫情最严重的伦巴第大区，确诊感染人数首次出现降低，周一为2万5006例，而周日为2万5392例。

意大利卫生部副部长西来里表示，可以预期意大利将在7到10天后达到峰值，然后出现下降趋势。 意大利最高卫生院主席布鲁萨菲洛也表示，虽尚未开始下降，但已经出现好转。政府采取的措施初见成效。

世界卫生组织紧急计划主管莱恩表示，意大利的新增确诊数量持续放缓是好消息，疫情趋向稳定，但现时不能结束严格的禁制措施，以免病毒反弹。

意大利内政部周一宣称，所有的限行措施都将延长到复活节后。意大利复活节将于4月13日结束。

另据法新社最新消息，为阻断疫情，西班牙周一宣布更严厉的限行措施，禁止民众举行葬礼，将参加下葬人数限定在三人以下。

西班牙周一新增6398例确诊，新增812人死亡，累计确诊增至8万5195例，7340人死亡。全国至今有近1万2300名医护人员确诊，大部分情况良好，正在家中隔离。据当地传媒报道，卫生部发言人西蒙也确诊感染。

此外，英国继首相约翰逊之后，又有政府官员出现症状。首相约翰逊的高级顾问卡明斯正自我隔离。英国皇室周一证实，七天前确诊的王储查尔斯已结束自我隔离，目前健康状况良好。

据英国政府公布的最新统计，英国累计确诊2万2141例，死亡1408例。 瑞士周一新增确诊1201例，累计确诊1万5475例；比利时新增1063例确诊，累计达1万1899例，死亡增至513例。

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