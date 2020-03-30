新冠病毒我们至今不知的五件事

新冠病毒从中国爆发三个月以来，全球医生监视、分析、对抗、试图摸清这个阴险的病毒的真相，但是，它至今还裹着一层巨大的神秘面纱。

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为什么有些人是良性另外一些是重症

新冠病毒极端的程度让专家震惊，为什么在差不多80%的患者身上无症状或者是轻症，而另外一些人则显出发烧，甚至成为致命的肺病？

香港大学李嘉诚医学院公共卫生学院专家潘烈文指出，从二月开始的研究显示，新冠病毒的不同质性非常高。在中国疫情高峰期，他与南昌大学的研究人员对无症状患者和重症患者进行了比较研究，并把研究成果发表在『柳叶刀』。

我们能从中学到什么呢？患重症的一般都年龄明显偏大，从他们体中提取的病毒比患轻症的高出六十倍。

这只是因为年龄大免疫力降低的缘故吗，或者是因为感染时暴露在病毒密度很高的环境下所致？不得而知。

病毒能悬浮在空气中吗

人们通常知道新冠病毒通过呼吸渠道传染，比如，一个患者咳嗽或者打喷嚏的时候，喷射出的唾沫溅到对方脸部，就可能进入鼻孔、眼睛、口部感染。

但这一病毒是否如同季节性流感会在空中传播？科学家至今没有明确的结论。

『新英格兰医学杂志』日前发表的一份美国研究显示，新冠病毒可以在实验室环境下，以气溶胶的形式在空中停留三小时，但我们不知道这一特性对传染疾病会重要到什么程度。

巴黎圣昂杜瓦兹医院传染科主任卡琳娜.拉贡博教授表示，“这个病毒在空气中到底存在多久，在物质表面存活多久，我们都不清楚。我们可以找到病毒，但是我们不知道我们找到的这些病毒是否具有传染性。”

究竟多少人会被感染

多少人已经感染了病毒？除了极少国家诸如韩国和德国，很快开始了大规模排查以外，我们已知的感染人数究竟多少只能说是一个很大概的数字。

比如，英国政府3月17号评估，虽然官方公布的确诊人数不到2000人，但实际感染人数那时候已超过五万人。

弄清楚多少人感染很重要。首先，查清疫情的规模对隔离患者并予以更好地治疗非常关键；更珍贵的是，如果知道谁已经感染过，这意味着此人已经获得了免疫力，对本人，对他者都很重要。

在新一代通过测检血液查清是否感染的检测剂使用后，就可以实现以上两个目标。

病毒对天气是否敏感

新冠病毒会否随着北半球天气转暖后消失？专家回答有这种可能性，但谁也无法肯定。季节性流感病毒一般在冬季时传播。

香港专家公布的一项研究成果显示，与新冠病毒近亲的在2002-2003年间袭击亚洲的Sars，更适应于低温和潮湿的环境。但美国哈佛医学院一项最近公布的研究认为，仅仅天气的改变不会使得新冠病毒衰落。

为什么孩子不容易被病毒侵害

的确，比起成年人，孩子们的情形要好得多，他们也会受感染，出现症状，但一般而言都是轻症。

一个发表在『自然』的中国科学家针对十个感染新冠病毒的孩子研究显示，没有任何一个发展成重症。他们的症状仅仅局限在喉咙疼痛、咳嗽、隐隐的发烧。

根据一些研究，跟患者生活在一起的孩子，与成年人相比，感染病毒的可能性要少二到三倍，为什么？不知道。这种特征同样体现在Sars。

卡琳娜.拉贡博教授表示，“有关新冠病毒我们知之甚少，我们只能谦虚以待。”

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