日本著名笑星志村健感染新冠去世

日本著名笑星志村健因感染新型冠状病毒肺炎，医治无效，于日本时间29日晚上11时10分去世，享年70岁，他成为日本因患冠状病毒肺炎去世的首位知名人士。

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志村健1950年2月20日出生于东京都东山村。他不仅在日本，在中国大陆、台湾、泰国，印度、欧美等都拥有许多观众，深受人们喜爱。由于他表演的喜剧主要以表情、动作和通俗易懂的语言表现，因此也受到来日的广大留学生和外国人的喜爱。1987年，富士电视开始播出以他本人为主演的节目《志村大爆笑》，获得高收视率。他生前是日本最重要的演艺人员之一，也是许多电视节目的主持人，同时也以《笨蛋老爷》的角色进行舞台剧公演。他的《志村动物园》、《志村大爆笑》不仅受到广大日本观众的追捧，也受到许多国外观众的追捧。被称为“日本的喜剧天王”。

志村健于3月17日起，因觉得疲倦而居家疗养，19日出现发烧和呼吸困难等症状，20日被送往东京都内医院接受治疗，先被诊断为严重肺炎，之后于23日晚间确诊感染新冠病毒肺炎。24日转院，以人工肺进行治疗，后因病情严重，进行了气管插管治疗。由他首次担任主演的电影《电影之神》原定2020年12月上映，但他于3月26日谢绝了在该电影中出演。

东京都知事小池百合子30日在接受记者采访时指出：对志村先生的死表示深切的哀悼，衷心感谢他作为一个真正的喜剧演员，给大家带来欢乐与笑，最后他把悲哀和新冠病毒的危险性真切地传达给大家，他这一最后的功绩也是非常重要的。

志村健在台湾也有很大的影响。台湾总统蔡英文于30日在推特上用日语写到：志村先生超越了国境，为台湾人送来了笑与快乐，也一定会在天国里让大家欢笑。

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