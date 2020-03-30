武汉到底多少人死于新冠疫情 法国媒体集体质疑

中国武汉到底多少人死于新冠疫情，北京是否隐瞒了真相？湖北地方当局一开始隐瞒了新冠病毒真情，1月23号武汉封城以后，当局是否就变得更加透明？法国几家媒体发出了疑问。

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法国『世界报』质疑，到底多少武汉人死于新冠疫情爆发地—武汉？是官方公布的2535人，还是更多？曾经长驻北京的『解放报』，现在法国电台主持地缘政治节目的哈斯基也发出疑问，死人究竟多少，不会剥夺中国控制疫情的成功，这里仅仅涉及的是历史真相的问题。它限制了疫情走出中国之前，其他国家掌握信息的水准以及获知警报的程度。它今天仍然对这场疫情的风险评估起着关键作用。

哈斯基认为，对武汉死于病毒的人数的疑问是在意大利、西班牙死于疫情的人数飙升直至超过中国的时候提出的，英国提到可能本国会有两万人死于疫情，美国最新的评估有可能要超过十倍。但是，中国官方公布的全国死于疫情的人数是3300人，其中疫情中心武汉差不多2500人。武汉拥有1100万居民，武汉所在的湖北省6千万人，差不多同欧洲主要大国一般大。疫情在武汉爆发时，众所周知，情形非常残酷，许多医院人满为患，患者求医无门，众多医护人员感染，最后，中国各地派去12000医生前往支援。

因此，拿武汉的死亡病例和随后的其他疫区去比较，存在的差别如此之大，太神秘了，而新发生的一件事又引发更大的疑问。上周，当局允许居民前往殡仪馆领取骨灰盒，大卡车一日拉给一家殡仪馆的骨灰盒就数以千计，远远超过官方公布的死亡数字。等待领取的人排成长龙一直要等五六个小时才能领到。有人估计武汉疫情期间死亡人数可能达到四万人。

记者认为，这些神秘的骨灰盒数据并不构成证据，但播撒了混乱。尤其是如何统计受害者的方式引起质疑，当局前后改换了六次统计方式，至少令人严重怀疑的是死于其他病症的死者没有列入名单。艾芬医生曾披露了这一信息，现在，据说她已经“失踪”。

『巴黎人报』则在头版质疑：中国公布的死于疫情的人数只有3330人，当局是否在撒谎？法国国家科研中心研究员、在中国生活过十年的中国健康问题专家Carine Milcent对这家媒体表示，这一数字不能准确地代表现实。首先，它只统计死在医院的确诊患者，排除了死在家中的患者。同时，它把已经患病不治的不统计在死于新冠病毒名单之内。还有一个很重要的原因，这是一个独裁政体，缩小数字习以为常。

『世界报』则报道，武汉疫情爆发以来一直在前线大量报道的『财新』杂志指出，3月25日-26日，大卡车一天向武汉七座殡仪馆的其中一座送去大约2500个骨灰盒。另外，流出的照片和视频显示从3月23日起，人们默默地排着长长的队伍等候领取骨灰盒。有些见证人说要等六小时才能取到，四月五号就是清明节，殡仪馆保证在清明节来到前把骨灰盒交到死者家属手中，3月26号，当局下令四月底以前禁止在墓地扫墓。

社交网络有自己的估算，七座殡仪馆每个每天可发放500个骨灰盒，七个加起来可以发放3500个骨灰盒，到清明节前共有12天，总共可以发放42000个骨灰盒。一名武汉居民对自由亚洲表示，七座殡仪馆每天可火花2000具尸体，所以官方的数字不可信。众多的武汉居民相信，四万人死于疫情。

中国在疫情期间改换了几次统计确诊和死亡病例的方式，当局曾在几天时间内，同意CT扫描认定确诊与否，不必非要进行核酸测试，仅仅在24小时之内，2月12日，湖北确诊人数猛增14000，但过了一周这一方法被抛弃。『财新』引述刘姓女子说，她的父亲元月份患脑癌入院治疗，但后来必须给新冠病毒患者让出床位，元月份，他的父亲只好回家，一直等到三月份再次住院，几天后不治而亡，对刘姓女子来说，她的父亲“是被新冠病毒间接杀害的”。

除了几次改变计算方式，有的问题与政权性质有关。2月份，王忠林被任命为武汉市委书记几天后，下令医护小组到每家每户查找患者，把所有的确诊患者隔离起来，“如果有一个漏查，小区领导要承担责任”，据此，一些死在家中的人就没有被划入死于新冠病毒的名单。

一位武汉医院匿名医生对共同社说，3月10日前，有很多患者只进行了简单的检查后被遣返家中，这一天是习近平访问武汉的日子，香港电视报道，从那时起，十几座方舱医院被陆续关闭，一些有各种症状的人不经过检测就要求他们回家，“完全是政治处理不是医疗待遇”，一位匿名者说。

根据英国媒体，一些科学家告知英国首相约翰逊，中国可能隐瞒了众多的确诊人数，实际确诊病例可能是官方数据的十五倍到四十倍。

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