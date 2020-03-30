法国新冠死亡创单日新高 “法中空中桥梁”：850万只医用口罩运抵巴黎

法国新冠病毒肺炎周一新增418例死亡病例，累计死亡已突破3000例，创疫情爆发以来单日死亡率新高。而运送抗疫物资的“法中空中桥梁”计划开始实施，一架载有850万只医用口罩的运输机周一抵达巴黎马恩河省机场。另外，二十国集团承诺加强合作确保抗疫物资可持续供应。

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路透社消息，法国实施的全国“限行令”到周二届满两周，法国卫生部总干事萨洛蒙周一表示，限行措施“远未结束”，还需几天就可能看到初步成果。

周一的新冠病毒感染死亡统计仍然非常“沉重”，24小时内，法国新增新冠病毒肺炎死亡418例，累计死亡达3024例，这也是法国疫情爆发以来，单日死亡人数最多的一天。新增确诊4376例，累计4万4550例。

萨洛蒙认为，重症监护病患人数是观察疫情发展的重要指标。周一进入重症监护室的病患增加了475人，比周日的359人又有所增加，在入院治疗的2万1000名患者中，重症病人达5107人。目前病愈人数达7924人。

法中旨在运送医疗抗疫物资的“空中桥梁”计划正在付诸实施。周一，一架满载850万只医用口罩的运输机抵达巴黎马恩河机场。马恩河省省长加汗（N'Gahane) 向法新社表示，另一架运载1300万只口罩的飞机预计本周抵达。

省长表示，口罩运到后将会在安全地方妥善存放，然后向各医院及政府制定的单位派送。

另据法新社表示，法国政府周一表示，法国将日产50万只“非医用口罩”供继续上班的企业员工使用。

另据报道，二十国集团的贸易部长周一同意加强合作和协调，确保主要的医疗补给和装备及其必要物资可持续供应。 二十国集团声明指出，将即时采取必要措施，加快抗疫物资的交易和增产。与会的各国贸易部长同意，所有紧急措施应该是有特定目标，透明及临时性质，二十国集团将合作使其市场保持开放。声明并强调，各国将合作制止不合理提价以谋取暴利，确保医疗物资和药物的价格可以负担。

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