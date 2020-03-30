滞留秘鲁台湾人大多已离开 80名滞留港人继续痴等一人因武肺客死异乡

钻石公主邮轮上首批获撤离的106个港人，今早从日本乘坐包机抵达香港机场后，立即登上旅巴前往隔离营。

正当55名滞留秘鲁的台湾旅客乘坐政府斡旋的包机离开、并顺道接载日本等国的滞留者离开之际，香港八十名已在秘鲁滞留近半个月的港人仍在等待离开，直至一名滞留者在当地因武汉肺炎逝世后，港府考虑派包机接滞留者回港。

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秘鲁自本月16日起封关15天，国际旅客的海陆空交通暂停，直至明(31日)天才会恢复，数十名滞留当地的港人向立法会民主派议员谭文豪求助，谭把名单交予港府，但其后未有下闻。直至昨天，港府确认，一名滞留当地的64岁香港男子因感染新型冠状病毒去世。秘鲁卫生当局和当地传媒数据显示，死者2月底与妻子及另一对高龄夫妇到秘鲁自由行，夫妇二人抵达库斯科时未出现病征，因封关而滞留期间，一直留在酒店。直至27日，丈夫逝世，成为第三名因武汉肺炎而死亡的港人，而三人均是在外地滞留而未能回况接受治疗的患者。

香港入境处翌日接获该名男子死亡消息，卫生官员昨天公布男子死讯，港府发言人其后公布，截至昨天中午，共接获86名滞留秘鲁的港人求助，包括三十多名旅行团成员，求助者中有5人已通过其他安排离开秘鲁。按此推算，秘鲁仍有80名曾向港府求助者等待离开。

部分滞留者在社交媒体脸书上透露，接获入境处电话查问他们乘坐包机回港的意愿，预计每人须付3万港元。香港不同传媒今天以不具名方式引述消息人士称，港府计划派包机到秘鲁接载当地港人，而由于求助者分布四个城市，其中两个城市相距首都利马超过1000公里，须要安排内陆机和陆路交通接载他们到利马机场，交通安排极具挑战。

不过，台湾方面早已克服有关挑战，第二批合共55名滞留秘鲁的台湾旅客已在台湾驻秘鲁代表处协助下，乘坐南美航空的商业包机离开秘鲁，于29日飞抵美国迈阿密，然后再乘机返回台湾。连同首批72名台湾人，已有127名台湾人乘坐政府安排的包机离开秘鲁到第三国，然后再回台湾。现时尚有22名台湾旅客滞留在秘鲁，台北当局表示，会继续与他们联系，并提供必要协助。

更令人费解的是，第二班包机有空位让台湾「顺道」接载日本、马来西亚、新加坡及美国等国滞留当地的84名旅客。令人质疑港府是否因为政治问题而没有向台湾寻求协助，而港府发言人昨晚的新闻稿亦只提及，已联系「中国驻秘鲁大使馆及多间航空公司」，尽力预留机位或安排班机予滞留港人返港，并无提及台湾。

议员谭文豪在有滞留者因武汉肺炎引发心脏骤停去世后表示，早已将滞留港人名单转交保安局，但入境处未有积极跟进，对港府深感失望，认为港府营救不力，没有正视港人滞留外地的问题，再次促请当局与邻近国家的政府合作，一同派包机到秘鲁接人离开。

除秘鲁外，早前亦有150名港人滞留在摩洛哥，当中部分人不满港府协助不力，十多天内，有113人乘坐不同航班返港或已作返港安排，至今尚有37人滞留，主要在卡萨布兰卡和马拉喀什两个城市。

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