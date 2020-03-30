疫情未除 经济形势不妙 习近平去浙江催动复工

如果说习近平在去不去武汉视察疫情一事上表现得犹豫不决，一直等到疫情基本控制才去，有点不得已的话；29日去浙江视察复工复产，习近平可没有等多少日子。观察人士指出，习近平面临一项紧急任务，就是如何挽救濒于停滞的中国经济。

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武汉疫情拖到1月20号，习近平才表态，失去了有利时机，不惜动员全部手段，武汉封城，湖北封省，继而浙江、江苏、上海，广东，这些中国经济最重要的地区，全部停止了运转，一时间几乎到了封国的地步。

让一个国家停下来容易，大疫当前，停止了运行，让一个国家恢复运行，即便习近平有那么大的权力，也绝没有那么简单。2月23号17万人视频大会上，习近平就已经明确发出了动员复工重启经济秩序的号令，习近平比任何人都懂得，经济向好，中共统治才能稳定，经济恶化，后果无穷，在人民忍受了两个月的封锁，许多私营企业破产，不少外资企业流失之际，如果不恢复经济，如果不顺利复工，中共政权恐怕面临的严重后果不必新冠病毒的威胁低。

但是，复工并不顺利，各地传出的消息显示有几种情形，首先是疫情并未彻底结束，给投资和消费带来很大问题。比如复业的部分电影院，突然在27日接到中国国家电影节通知，要求立即暂停营业，什么原因，当局不说，众人心知肚明，就是中国的新冠疫情并未如官方所宣传的已经完全控制，中国电影业正经历寒冬，据快科技报道，21日有507家复工，复工率仅4.47%，如不是担心疫情可能会造成人传人危险，电影院何必重新关门？

另外一个例子，上海一些室内景点在恢复开放18天后，包括东方明珠、金茂大厦88楼观光厅等，30日起再度关闭，何时恢复开放未定。还有，中国国家文旅部27日发布通知，所有复工的娱乐场所都要暂时关门。

其次是新冠病毒弥漫全球，外贸订单取消，虽然复工复产快速增加，但受制于全球疫情肆虐，出口企业面临严峻挑战，复工并不容易，自由亚洲报道，中国制造业基地珠三角、长三角部分大型制造商、陷入不是停产休假、就是倒闭结业的窘境。疫情加速外资撤离中国，短期内恐很难再返回中国投资。据报道，珠三角和长三角的复工率已达90%以上，但是真正开工的企业很少，特别是出口制造业的工厂，几乎没有订单可做。

在中国的美国商会3月中旬就新冠肺炎疫情对美国在中国企业的影响发布调研报告，显示超过一半的企业预计收入将大幅下降，对接下来的经济发展持悲观态度。

新华社3月29日评论称，“一手抓战疫，一手抓发展，是习近平部署、指挥的两场硬仗。”现在是战疫不能说完全结束，已经开业的影院重新关闭，上海等地突然宣布关闭室内景点就很能说明问题，疫情与消费、中国与世界紧紧关联。

但习近平的这一个“硬仗”不好打，防疫，人们可以忍受封锁，经济如果恢复不起来，失业率大增，就会动摇习近平统治的基础。

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