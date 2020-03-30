袁国勇︰香港疫情「少少失控」

香港大学感染及传染病中心总监何栢良表示，香港在过去十天新增约430宗武汉肺炎个案，预计短时间内可能会出现单日超过100宗确诊个案；而港大微生物学系讲座教授袁国勇更形容，香港疫情进入「少少失控」的状态，忧虑香港随时出现二千宗本地个案。与此同时，港府将把病情轻微者转往「二线隔离病房」，以应对患者增加的情况。

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面对疫情严峻，港府已由昨(29日)天起实行限制多于4人聚集，立法会为此取消本周三的大会，是首次因公共卫生停开会议；而马会昨天亦举行了首次只有马跑而没有现场观众和没有马主拉头马拍照的赛马日，马会其后发出公告，指获港府豁免4月三天赛马日受相关条例限制，容许经登记马主入场，并须符合一定条件。

香港昨日单日新增59宗武汉肺炎确诊个案，累计确诊个案达641宗。新增个案中大部分有外游纪录，但有六宗确诊个案未找到感染源头，卫生防护中心传染病处主任张竹君忧虑，感染源头不明个案增多，反映有小区传播，期望以「社交距离」阻止疫情蔓延。

面对感染个案大增，袁国勇今早在电台节目指出，本月19日前从海外回港的人士，全部没有接受测试；当日后入境的，亦有很多人没有接受测试，加上现时病毒测试的数目太少，未能识别小区上很多病征轻微的患者，患者追踪的工作亦十分缓慢，无法快速切断传播链，相信有不少患者留在小区，再加上港人防疫措施开始松懈，他形容，香港已开始进入「少少失控」的状态。

他认为，目前最重要是源头控制，并制止小区扩散。但面对新增确诊人数不断增加，他预料，香港随时出现二千宗本地个案，对医疗系统造成巨大压力，同意把病征轻微或较年轻的患者，由一线隔离病房转至二线隔离病房或检疫中心，甚至自行居家隔离。他解释，部分病征较轻微的患者在确诊后七至十日便会产生抗体，病毒量减少，传播病毒的风险相对较低，加上验血报告正常的话，可以考虑转至二线。

医院管理局行政总裁高拔升在同一电台节目指出，由于病床紧张，医管局已安排在本周内启用400张二线隔离病床，以腾空一线隔离病床给病情较严重的患者。他续称，疫情可以在短时间之内急速变化，须作不同准备，包括考虑将病情较稳定及康复中的病人转至检疫中心隔离的可行性。

港大的何栢良同意病情稳定的病人在安全情况下离开医院，但反对让他们家居隔离，因为有关患者仍有传播风险，而他们的粪便等检测样本仍可能呈阳性，病毒有可能经过旧式大厦的排污渠传播，从而造成大厦群组爆发风险。他指出，若把轻微患者放回小区，港府必须有效隔离有关确诊人士，并确保其隔离住所的排污系统安全。

何栢良又建议，港府应以紧急立法方式要求市民在公众场所配戴口罩。

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