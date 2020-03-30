被指以抗疫扩张影响力 华春莹：难道希望中国无动于衷、见死不救？

针对近日欧美多国提出应警觉中国通过对外疫情援助顺带“借机施加影响力”的声音，中国外交部发言人华春莹在3月30日的记者会上反问说，“难道希望中国此时无动于衷、见死不救吗？”

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有记者提出，一位法国部长在周日受访时称，中国在全球疫情中通过对外援助搞宣传，操纵他国民意。对此，华春莹在记者会上则表示，听到某些西方人士的相关言论。她说，“他们是不是希望中国面对其他国家出现的、非常严峻的新冠肺炎疫情的形势，看着有这么多其他国家的人民在遭受肺炎疫情的折磨、痛苦，有越来越多的人生命在失去，是不是希望中国在这时袖手旁观、无动于衷呢？‘或者说他认为，他们自己可以比中国做的更多更好？’”华春莹强调，“如果是这样的话，我们非常地欢迎。国际社会应该一起加强团结，向其他抗击疫情国家的人民提供越来越多的、宝贵的、及时的帮助”。她表示，“其实大家已经看得非常清楚，这场突如其来的疫情以一种近乎惨烈的方式，再次证明人类是命运共同体，面对疫情没有任何国家可以独善其身，唯有团结合作才能共同应对。”

“面对疫情，帮助别人就是帮助自己。”华春莹说，“中国人民不会忘记，在中方抗击新冠肺炎疫情最困难的时刻，国际社会给了我们宝贵的支持和帮助。中华民族是懂得感恩、投桃报李的民族，中国政府和中国人民经过艰苦地努力，付出了巨大的牺牲，目前国内防控疫情形势在持续向好，我们在继续做好国内一级防控的同时，在尽其所能向其他有需要的国家提供力所能及的帮助。”华春莹强调，“我们所思所想和所做的，都是如何尽自己的所能去帮助那些有需要的国家和人民，同国际社会一道守望相助、相互支持，最大程度地去抢救和维护各国人民的生命安全和健康”。她并称，“我很想问问那些阴阳怪气说风凉话的人，他们到底为抗击疫情做了什么？就像我刚才讲的，难道他们真的希望中国此时无动于衷吗？见死不救吗？”

欧美多国政要近日纷纷出面警告小心中国政府正在改变针对此次疫情爆发经过，及中方所扮演角色的叙事方式所采取的干预，并为重塑和给予中方在外界眼中一个负责任大国的努力。美国国务卿蓬佩奥3月25日在参加完七国集团外长会议后表示，其他与会国官员都意识到中国当局为转移注意力和逃避责任而展开的散布“不实信息”的运动。欧洲方面，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）近日则在一篇博客文章中呼吁，欧盟国家在这场全球舆论战中争取影响力。他说，"中国全力推出的信息是，他和美国不同，是一个有责任感的、值得信赖的伙伴。"他还表示，"在这场舆论战中，有人正试图诋毁欧盟有责任感、值得信赖的形象，对此，欧洲必须保护自己不受到诋毁。”

法国总统马克龙另在上周六出版的意大利媒体联合访谈中警告称，不要被来自一些国家大规模宣扬援助意大利的描述“毒害”。他强调，“法国始终站在意大利一边。”马克龙说，“人们说了许多有关中国和俄罗斯对意大利的援助，为什么一句不提法国和德国早就向意大利送去二百万只口罩和几十万件保护服？”马克龙补充道，“这些当然不够，但是这是一个开始，我们不能自己被国际上我们的一些合作者或者竞争者毒害”。他说，“相反，我们也应该要提醒的是，欧盟在中国爆发疫情的时候给予了中国援助，当这个国家遭受疫情侵袭最严重的时候，我们向她送去了50吨的医疗物资。”

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