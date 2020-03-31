世银料中国今年经济最差只有0.1%增长 央行马骏吁不为GDP设目标

2020年2月3日，一名戴着口罩的男子在北京的中国人民银行总部前走过。

世界银行最新的经济报告预计，受到俗称武汉肺炎的新型冠状病毒影响，中国以致东亚及太平洋地区发展中经济体的经济增长将大幅放缓，预料今年中国经济增长(GDP)将放缓至2.3%，最差更可能只有0.1%的增幅。中国中央银行货币政策委员会委员马骏亦认为，中国GDP下降到1%或2%是有可能的，而面对巨大不稳定性，建议中国今年不要为GDP定目标，以免被迫搞「大水漫灌」。

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中国去年的GDP是6.1%，但受到疫情冲击，不少专家月前已开始讨论，中国今年的GDP难以「保6(%)」，可能要下调到5%或以下，中国的《经济日报》及其中国经济网今(31日)天报道，央行货币政策委员兼清华大学金融与发展研究中心主任马骏在该报举办的视讯座谈会上表示，受疫情影响，中国不可能实现6%的GDP增幅，实现4%到5%的难度也很大，「有很多经济学家预测中国经济增速可能降到百分之二点几、一点几等等，这些情况都是有可能的，因为最后对经济的影响主要取决于欧美疫情的发展」。

他建议，不要为今年GDP订定目标，否则，当局不知要用多少财政和金融资源去刺激经济，而且硬定目标的话，尤其是要把GDP增长目标定在「很可能实现不了」的6%，「很可能把宏观政策绑架，最后被迫搞“大水漫灌”」。

马骏又说，如果订定一个不切实际的GDP增长速度，地方政府的反应往往是大搞基建，但实际上，这些基建投资一般都是资本密集型的，短期内对解决就业问题、失业后的民生问题，没有什么帮助。

他建议，为了解决中国面临巨大的失业及其引起的社会稳定问题，政府应出资设立一个微型经营者的担保基金，为微企贷款提供全额担保，而贷款可以通过金融机构，包括中小银行和互联网银行来具体落实。至于资金来源，则可以考虑发特别国债集资。

马骏说，十人以下的微型企业和个体工商户在疫情冲击下最容易失业。据统计，这一群体大概有2亿人，支撑着7至8亿人的家庭生计，但这些经营者基本上没有被银行体系所覆盖，难以在现时的所谓「中小企救助」中受惠，须要财政出钱资助，以免资金炼断裂而造成人员失业。他强调，事件应以宏观政策和社保政策来关注。

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