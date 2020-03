从黑马到诺奖得主—刘晓波纪念文集英文版4月1日在美出版

独立中文笔会官网发布新闻稿说,已故诺贝尔和平奖得主刘晓波的英文版纪念文集「刘晓波之旅程:从黑马到诺奖得主」4月1日在美国出版,其中收录遗孀刘霞、西藏精神领袖达赖喇嘛和相关人士撰写的纪念文章。

广告 继续浏览后续

据中央社今天援引独立中文笔会新闻稿表示,英文版纪念文集名为「刘晓波之旅程:从黑马到诺奖得主」(The Journey of Liu Xiaobo: From Dark Horse to Nobel Laureate),由美国小说家兼记者、国际笔会荣休副会长艾克曼(Joanne Leedom-Ackerman)主编,并由美国内布拉斯加大学(University of Nebraska)的波多马克出版社(Potomac Books)出版。

这本文集收录了刘晓波妻子刘霞,达赖喇嘛、美国的中国研究学者黎安友、「零八宪章」主要起草人之一的张祖桦、中国流亡艺术家艾未未以及世界各国政治家、学者和民主人士所撰写的纪念文章。

这篇新闻稿说,纪念文集“阐明了刘晓波的一生经历,从青年学生时代,通过他不可或缺的行动,直到他最后日子的挣扎”;并引述了美国国家图书奖得主、美籍华裔作家哈金表示,这本无价之书展示了刘晓波的兴趣、关注和思考的范围和深度,“帮助我们贴近地了解这位杰出的人。这本书作为一本文献,承担了另一种见证,既是个人的也是历史的”。

美国哥伦比亚大学政治学教授黎安友则表示,这位已故诺贝尔和平奖得主,通过这些由他的友人和仰慕者贡献的亲密回忆和深刻反思活了下来,其中许多人正如同刘晓波,是为中国民主进行长期艰苦奋斗的英雄。

新闻稿也摘录文集简介指出,刘晓波的非暴力活动“曾引领了从天安门广场到支持西藏及其他地区的全国民主潮流”。他最勇敢的行动或许就是起草「零八宪章」这一“对中国的民主愿景,包括自由选举和结束共产党的权力垄断”。

2008年,刘晓波与宪政学者张祖桦等人共同起草「零八宪章」。之后,北京当局以“涉嫌煽动颠覆国家政权罪”刑拘刘晓波,来年批准逮捕,再判其11年重刑。

刘晓波服刑期间,2010年获得诺贝尔和平奖,惜身在狱中未能前往领奖;2017年6月因肝癌晚期保外就医,后于7月13日病逝,令世人唏嘘不已。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅