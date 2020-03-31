加拿大民调：疫情过后社会将更富同情心

加拿大一项民意调查显示越来越多的出生于1997至2012年间的年轻人转向宗教来应对疫情大爆发，据信这种超越唯物主义的转变会使疫后社会变得更富同情心。

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加拿大卡尔加里安斯蒂斯传播咨询公司（Anstice Communications）最近对安大略省、艾伯塔省和不列颠哥伦比亚省的800名受访者所做的调查发现，27%受访者呈现上诉倾向，他们大多数是Z世代年轻人（Gen Zer），67％的人最珍惜健康、家人和朋友这些生活中最基本的因素，38％的受访者表示比以前更愿意帮助陌生人。调查公司对此颇感惊讶，因为这表明“新冠病毒已经彻底颠覆了昨天放纵的消费文化，加拿大似乎正在进入一个更加富有同情心和友善的社会。”

受访者还表示疫后将把寻找“重于物质主义的人生意义”放在首位，并希望将钱花在与他们具有相同价值观的企业的高质量产品上。这意味着疫情已经唤醒了消费者，人们比以往任何时候都更加重视生活的基本必需品，而这些在过去被认为是理所当然的。在过去很长时间里，消费者专注于购买，但现在一些基本原理正发生有意义的变化。

这次民调还发现人们对能源行业和公用事业有了新的认识，有50％的人希望雇主可以继续提供在家工作的选择，52％的受访者希望可以长期接受在线教育。

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