华春莹指责英美官员试图向中国甩锅：这锅太大了，甩不出去

中国外交部发言人华春莹在周二的记者会上表示，（针对新冠疫情）中国政府第一时间采取了果断措施。面对近日美欧多国就中方存在应对疫情不当及失责的批评声音，华春莹回应称，“这么多天过去，美方还有人在叫嚣，让中国对美国的疫情负责，他们难道不心虚不愧疚吗？这些人试图制造出一只世界上最大的锅甩给中国，但对不起，他们甩不出去了。”

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有记者提出“近期，美国等个别国家有官员将本国疫情暴发的责任‘甩锅’给中国，指责中国隐瞒实际感染数量，传播新冠肺炎疫情的不实信息，试图让人们对美国处理这场危机的方式产生怀疑，还表示疫情结束后会和中国‘清算’”的提问，华春莹回答称，“当前新冠肺炎疫情在世界范围蔓延扩散，特别是欧美一些国家形势严峻。各国人民一致呼吁要加强团结合作，共同应对疫情。”但她同时强调，“中国政府第一时间采取了果断有力的措施，全国人民团结一心、众志成城，最大程度地保护了中国人民的生命安全和身体健康。” 她说，“根据世卫组织评估，中国政府采取的果断、有力、及时措施，避免了数10万人感染。许多国家也都认为，中国的经验做法为其他国家提供了有益借鉴。中国政府秉持的公开、透明和负责任的态度，得到了国际社会的高度赞誉。”

华春莹称， “我们无意评判其他国家应对疫情的表现，但是正如世卫组织和很多国家领导人及专家、国际媒体所说，中国此次疫情应对为世界争取了宝贵的时间。但有关国家到底有没有充分利用中国作出巨大努力和牺牲争取来的宝贵时间窗口期，我想相关国家政府是清楚的，人民也是能切身体会到的。”她指出，“1月3日中方就已经开始正式定期向美方通报分享有关信息。1月7日美国疾控中心和美国驻华使馆就已经发出了赴武汉旅行的健康警告，1月25日美方就宣布关闭驻武汉领馆并撤出其人员。2月2日美国政府就已经对所有中国公民和过去14天到过中国的外国人关闭边境”。她说，“这么多天过去了，美方还有人在叫嚣，让中国为美国疫情负责，他们难道不心虚、不愧疚吗？这些人试图制造一只世界上最大的锅甩给中国，让中国成为最大的替罪羊。但是，这个锅太大了，对不起，他们甩不出去的。”

华春莹说，“疫情是面照妖镜，人心善恶、品行高低尽显其中，一览无余。病毒不讲意识形态，也不分国家种族。面对疫情，各国命运与共，污蔑攻击、甩锅推责都弥补不了失去的时间，唯有加强团结合作，才能够尽快战胜疫情。”值得一提的是，正是针对美国政府在1月底到2月初期间继中国国内新冠疫情被公布后所采取的这一系列措施，华本人曾在2月3日的记者会上批评华盛顿称，“针对有关疫情，绝大多数国家对中方抗击疫情举措表示赞赏和支持，对近期中国公民入境采取或加强检疫防疫等措施，对此我们表示理解和尊重。与此同时，也有一些国家，特别是美国对中国疫情作出过激反应，采取过度应对措施，显然与世卫组织建议背道而驰。”

华春莹在那次的记者会上强调，“美国政府迄今未向中方提供任何实质性帮助，却第一个从武汉撤出其领馆人员，第一个提出撒出其使馆部分人员，第一个宣布对中国公民入境采取全面限制措施，不断制造和散播恐慌，带了一个很坏的头。就连美国媒体和专家都对美政府措施表达了质疑，表示美政府对华采取的限制措施恰恰是世卫组织反对的，美方正在从过分自信转变到恐慌和过分应对。禁止过去14天内曾赴华旅行外国人入境等措施也有侵犯公民权力的嫌疑，而且并不能真正降低病毒扩散的风险”。

另在周二的记者会上，有央视记者提问“美国白宫国家贸易和制造业政策办公室主任纳瓦罗不久前接受采访时称，中国12月中旬已出现新冠肺炎人传人疫情，中方隐瞒疫情使世界耽误了6周时间。”中方作何评价，对此华春莹回答说，“这个美国政客信口雌黄，不值一驳。我注意到连当时采访他的美国记者都打断他的话，指出他是在浪费时间。”她声称，“事实是，新冠肺炎疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任态度，及时向世界卫生组织以及国际社会通报疫情信息，包括第一时间分享病毒基因序列。”

此外，就有记者提问美国国务卿蓬佩奥30日同北约秘书长斯托尔滕贝格通话，谈及反击中国传播与新冠病毒有关虚假信息和宣传活动的重要性提问时，华春莹回答称，“疫情发生以来，中方与时间赛跑，与病毒抗争，坚决遏制疫情蔓延势头。现在，很多中国企业仍在争分夺秒、夜以继日生产医疗防疫物资，为世界其他国家抗击疫情提供物资保障。我们无心、无暇也不屑于发起所谓‘虚假信息运动’。”

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