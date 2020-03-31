古特雷斯：全球面对二战以来最严峻危机 世卫：新冠疫情在亚太地区“远未结束”

联合国秘书长古特雷斯周二警告，全球面对自二次世界大战以来最严峻的危机，新型冠状病毒大流行遍及全球各国，疫情不但威胁人类的健康，还会使全球陷入衰退。另外，世卫称新型肺炎疫情在亚太地区“远未结束”。

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古特雷斯发表一份报告，探讨新型冠状病毒的社会经济影响。他指出，新型肺炎结合其经济冲击会加剧全球不稳定，动乱和冲突。

古特雷斯呼吁全球对病毒大流行及所引发的社会和经济破坏，作出更强有力和更有效的回应。他强调，鉴于疫情的规模,应由世界卫生组织牵头，协调各国，带领国际社会作出大规模而全面的行动，才有可能战胜此次病毒大流行。

世卫组织西太平洋区域主任葛西健周二表示，新型冠状病毒疫情在亚太地区远未结束，他形容将是一场持久战，提醒区内各国要做好应对准备，切勿放松警惕，要为疫情大规模社区传播做好准备。

葛西健在的视像记者会表示，目前亚太地区已有国家遏制病毒传播或设法延缓疫情的蔓延，近期大家更多关注病毒在西欧和北美的快速传播，但实际上“疫情在亚太地区远未结束”。

葛西健建议，各国应采取一系列措施，包括及早发现、隔离和治疗患者；迅速追踪和隔离密切接触者；采取多种公共卫生措施增加社交距离，减缓和阻止病毒传播；动员所有社区采取行动，保护弱势群体。

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