四川凉山西昌发生森林大火 19名救火人员丧生

中国四川省凉山州西昌森林3月30日下文发生火灾，现已造成19名救火人员丧生。其中，打火队队员18名、当地向导1名。大火发生后，火势蔓延迅速，危及西昌城区。

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当地时间30日15时51分，西昌市护林防火指挥部办公室接到电话报警，马鞍山方向发生森林火灾，初步判定，起火位置位于凉山州大营农场。火灾发生后，当地政府组织专业扑火队伍300余人、应急民兵700余人进行处置。

31日凌晨1时30分，指挥部接到火场灭火人员报告，宁南县组织的专业打火队21人在一名当地向导带领下，去往泸山背侧火场指定地点集结途中失联。接到报告后，指挥部立即组织展开搜救。7时许，搜寻到3名打火队队员，送往医院救治，目前生命体征平稳。搜救队伍随后陆续发现有19人不幸遇难，其中18名为打火队队员，1名为当地向导。

后续报道指出，遇难的这支打火队在赶往火场的路上，风向忽变，一行人被大火包围，不幸丧命。山火一度迅速蔓延，直接威胁马道街道办事处和西昌城区安全，其中包括一处石油液化气储配站（存量约250吨）、两处加油站、四所学校以及西昌最大的百货仓库等重要设施。

火灾发生后，西昌市立即组织各类救援力量共2044人开展扑救。同时紧急疏散周边群众1200余人。目前，火灾现场5公里内所有市民已有序撤离。西昌市公安局已对部分区域实行了交通管制。

记者于31日8时许在此前着火的泸山半山腰看到，经过消防救援力量一夜奋力扑救，目前森林火灾现场已不见明火，仍有多处烟点，消防救援力量正通过直升机运水扑火。

据了解，近期中国各地森林大火频发，仅3月17日至24日一周时间，国家森林草原防灭火指挥部办公室共接报处置森林火灾56起。此次在救火行动中丧生的19人的名单随后得到了当地政府的公布。

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