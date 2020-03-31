如何处理任志强 习近平骑虎难下？

任志强自从写了一篇不点名批评习近平---是一个渴望权力的小丑，是一位剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑，而其独裁的作风加剧了新冠疫情后就失踪了。他是在69岁生日后第三天失踪的，同时失踪的还有他的助手和儿子。

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任志强敢于与习近平撕破脸，加之他在中共高层中人脉广泛，他的突然失踪更引起广泛的关注。纽约时报报道说，“他和中国国家副主席王岐山从初中以来就一直是朋友。任志强在2013年的自传中写道，王岐山有时会在深夜打电话给他并聊上几个小时”。任志强做大老板的时候，还曾雇佣如今是国务院副总理的刘鹤为兼职研究员。

前不久，与王岐山及任志强都是旧识的阳光集团主席陈平转发了一份要求紧急召开中共政治局扩大会议的建议书，信的核心内容，是要习近平为近年来中国社会的更趋专制、为一系列错误决策包括中美冲突、香港危机以及延迟对抗新冠疫情时机负责，就是请君走人的意思。陈平后来出面解释他只是转发了这封信，并不知作者何人，但他同时指责，造成传言横飞局面的，就是没有言论自由的结果。

任志强，陈平都具有红二代背景，加之各自与中共高官阶层的特殊关系，有的观察人士据此认为，这可能意味着中共内部对习的统治已经到了忍无可忍的地步，习近平宣扬亲自指挥抗疫的17万人大会讲演被任志强批得一钱不值，意味着公开撕破脸了，在任，明明知道力量悬殊，也要为历史留下一笔。

那之后，任志强失踪了，引发舆论的强烈关注，有说他被中纪委隔离了，有说他患重病送院抢救的，还有点说他在绝食的，。3月25日传出“五老上书”习近平要求释放任志强，26日，传出马云等企业家联名透过李克强要求释放任志强，各种传闻，真假难辨。

3月31日，著名记者高瑜转发一则消息否认了任志强在绝食。高瑜后来发出的另外一推说，“老任住在原铁道部太平庄交通部党校，由其外甥萧飒照顾其生活起居，昨夜委托北京市委宣传部副部长徐和建对外捎句话：‘我很好，我不是被软禁，我这是党内禁闭，我的党籍不会被开除，大家放心!’”。

如何看这段话，至少他不是自由的，但说党籍不会被开除是什么意思，这是否意味着习近平不会去碰他？这段消息对任志强目前的处境似乎并没有澄清多少。

任志强一向以敢言闻名，2016年，习近平称，中国的新闻媒体都必须为党服务，在微博上拥有几千万粉丝的任志强立即回击，他说新闻媒体应该为人民服务，而不是为政党服务，否则人民就将遭殃。 很快，他的微博帐号被取消，他被留党察看一年，护照被没收，家人不许离开中国等等。

从任志强再发长文抨击习近平17万人视频大会的讲话，显然，他不畏惧什么，因为在习近平大权独揽的情况下，纵使他在中共党内有人脉，甚至有老友王岐山，很难想象他们会公开出面替他辩护。

这两天，任志强的好友发出一份致北京市委的公开信，他们向北京市委要人。信中写道：任先生无论触犯了任何法律，都不应该在光天化日之下被‘失踪’，那种‘秘密抓捕’只是野蛮时代的产物，与现代文明格格不入，这种事情的发生，只会令大国形象受损，只会令一个政权丧失公信力”。

一批自认为是任志强“精神朋友”的海外学者或独立人士以及网络闻人也加入了签名信，包括李江琳，夏明，吴祚来，一剑飘尘，老灯等人。他们表示虽与任志强先生素昧平生，然而认同他对正义对真理的追求，抗议当局对他非法物理的抓捕关押，要求立即释放任志强。

关于任志强的各种传闻难以查实，但这是一个非常诡异的现象，有人认为这一现象说明中国人心浮动，政局微妙，而大权在握的习近平实际上不得人心。习近平最后会放过任志强吗？比较乐观的分析认为：习近平现在有点骑虎难下，如果严惩重判，会受到党内各方的异议和政治压力，如果轻放，有可能造成其他人群起效仿。习近平会这么优柔寡断吗？不少人表示怀疑。至于王岐山与任志强的特殊关系会起到什么作用？旅美独立学者吴祚来认为：“王岐山与习近平是命运共同体，是终身副主席？谁反习就是反王，任志强也不例外？习如果枪毙任志强，王是第二个补枪的人......”

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