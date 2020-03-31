巴黎警方没收数万只从中国寄来的口罩

法国宣布封城后，所有人出门都要随身携带从网上下载的“通行证”。这是巴黎警察正在盘问路人。

巴黎警方星期一在巴黎近郊93省圣德尼一处仓库没收了32000只口罩。警方随即将其交给巴黎大区卫生管理局，以备发放给该省医疗部门使用。

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一个邮件管理分发中心所属的仓库负责人向警方提供了线索，这座位于Saint-Ouen市的仓库收到了13个来自中国的大包裹，里面装着外科口罩。

93省警局通过推特表示，随后有两人前来仓库提取包裹，但无法说明这批口罩的医疗用途，也无法证明他们自身具备医护能力。

为对抗快速蔓延的新冠病毒，法国政府下令禁止转手倒卖口罩，截至目前，这是93省没收的最大一宗口罩。

一周前，巴黎警方在93省Aubervilliers一家华人商店发现28800只外科口罩，没收后同样交给了巴黎大区卫生管理局。

巴黎检察院已立案调查。

如同Saint-Ouen一样，这里居住着众多的华人。

新冠疫情爆发后，法国医用口罩奇缺，法国日前已向中国订购了十亿只口罩，并特别开通“空中桥梁”，从星期六起，已有数百万只口罩从中国运抵法国。

法国总统马克龙周二走访了法国西部昂热市口罩生产厂家Kolmi-Hopen，马克龙在企业发表讲话说，希望在年底之前，法国在口罩生产领域实现完全自主。马克龙表示，到四月底，法国企业生产的N95口罩以及其他类型的口罩将达到1000万只。

马克龙还表示，一个由四大工业企业组成的联合企业已经成立。该企业制定的目标是到5月中旬生产1万台呼吸机。

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