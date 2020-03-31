意大利下半旗默哀悼念新冠死者 英国13岁少年死于新冠毒

欧洲新冠疫情仍未缓和。疫情最严重的意大利周二全国下半旗并在中午默哀一分钟，悼念在新冠病毒肺炎死者，并向医护人员致敬。英国新增死亡病例创单日新高，其中包括一名13岁少年。

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罗马市长拉奇在罗马广场上表示，“这是意大利举国的伤痛”，他说，我们终将走出疫情。周二意大利单日新增确诊和死亡人数都略有上升：周二新增837例死亡，高于周一的812例，累计1万2428人死亡，新增4053例确诊，高于周一的4050例，累计10万5千多例。

意大利在上周日和周六，分别新增5200多例和5900多例确诊，到周一和周二分别减到4000多例，显示新感染的增长情况放缓。在疫情最严重的北部伦巴第区，每日死亡数字大幅下降，单日确诊至少连续第3天减少，疫情改善快过意大利其他地区。意大利当局在米兰已完成兴建一座可容纳200张病床的野外医院，舒缓其他医院的压力。

西班牙周二单日死亡又打破纪录，新增849人死亡，新增9222例确诊，全国累计确诊9万4417例，累计死亡8189例。西班牙已经祭出更严厉的限行措施，包括禁止举行葬礼，出席下葬人数不得超过3人。

英国内阁办公室大臣高文浩周二表示，英国新冠肺炎新增381人死亡，其中包括一名13岁少年，创单日新高。高文浩在疫情简报会说，死亡病例上升速度令人吃惊，升幅近30%，累计近1800人死亡。高文浩也表示，有迹象显示，社交限定措施开始见效，拖慢病毒的扩散速度，但不表示现阶段可以放松限制措施。国家卫生局的医疗总监认为，未来一两星期是抗击疫情的关键时刻。

比利时传出一名12岁女童感染新冠病毒死亡，这是当地最年轻的死者。比利时有1万2705人确诊，705人死亡。

荷兰周二宣布，将限行令延长到4月28日。荷兰新冠病毒死亡1039例，累计确诊近1万3000例。

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