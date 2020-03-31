时隔一年 四川凉山同日又大火 又是几十名消防队员牺牲 政府被质问在做什么

中国四川凉山州西昌市3月30日发生大火，18名消防员和1名向导丧生，习近平和李克强都做指示，“需高度重视”，但被捅出整整一年前，同一个地区，同一场大火，同样烧死了几十名消防员，不知习近平是否做了同样的批示？为什么悲剧重演？

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3月30日当地时间下午4时许，四川凉山西昌市木里县泸山爆发森林火灾，新华社报称因瞬间风向突变，风力陡增，扑火人员避让不及，造成19人死亡。事后，“习近平高度重视并作出批示”，“要求施救、灭火之外”，对安全隐患“务必要高度重视”，李克强表示，“要深刻总结近期多起森林火灾人员伤亡的教训……坚决遏制特大森林火灾发生”等等。

这件事让许多人伤心的是，恰恰在一年前的2019年3月30日，也在四川凉山爆发森林大火，31名消防员牺牲。

媒体人李海鹏悲愤地写到：“去年3月30日，凉山森林火灾27名消防员和4名村民牺牲，今年同一天同一个地方又是森林火灾18名打火队员和1名向导牺牲，然后和去年同一天同一个地方，同一个宣传干事，使用当地同一个当地宣传部群(名字都不用改还叫‘3.30新闻媒体群’)，安排前往采访的记者们入住了同一家酒店，然后是和去年一样的‘逆行英雄，最美男儿‘，然后是和去年一样的，’逆行英雄，我们接你回家‘。西昌又响起了和去年一样的鸣笛致敬声，牺牲者们看来也将会和去年一样的备极哀荣“。

作者沉痛地质问：”唯独缺少了一本也许可以叫做『3.30新闻』的书来提供意外，这本书可以写写这整整一年之间到底发生了什么？当地政府做了什么，又没做什么，为什么做，又为什么没做，以及森林火灾之后是如何指挥的，又为什么如此指挥？“”可以写写谁得，谁失。谁在火中哭泣，谁在火中取粟“。作者最后警告：”’历史是循环的’会升级成‘历史是复印的’“。

有网友和当今的疫情联系起来评论：”Sars之后没有反思和追问，只有感动中国的国家灾难美学，所以会有现在的新冠；去年西昌木里大火，今天西昌木里大火，连时间都不带变一下，仍然没有反思没有质问，只有伟光正…不难想象，今后可能还会有什么样的病毒，什么样的人为灾难会发生在中国“。

还有人指出，去年那场大火发生后，网上展开了热议，提出了许多好的建议，尤其是西方发达国家成功的经验，“他们永远听不进去，只会一味的赞美和歌颂，就像这次瘟疫一样，你真的相信已经控制住了吗？”

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