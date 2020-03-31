李兰娟团队踏上返程：武汉疫情大局已定 谨防境外输入

由中国工程院院士李兰娟率领的援助武汉医疗团队一行10人周二从当地撤离。她在出发前表示，武汉疫情“大局已定”，但疫情仍未结束，应谨防境外输入病例。

广告 继续浏览后续

自今年2月2日在新冠疫情肆虐湖北武汉之际，李兰娟等带队从浙江驰援武汉。武汉疫情被指基本得到控制后，李兰娟团队在当天出发返程。据《长江日报》报导，李兰娟当天上午率领其团队临走前，武汉东湖高新区、武汉大学人民医院为其举行简单而隆重的欢送仪式。出发前，李兰娟指出，武汉目前疫情“大局已定”，逐步向好，但疫情仍未结束，要继续抓好重症患者救治工作，谨防境外输入病例。据《中国卫生杂志》微信公众号的消息，李兰娟在1月31日向国家卫健委提出，愿意带队去支援武汉，用了短短2、3个小时，集合了感染病学科、人工肝、重症医学科等方面的10人专家组。在武汉期间，其团队被安排到武汉大学人民医院东院区，即国家卫健委指定的冠病重症患者定点救治医院。

李兰娟另在接受央视采访时，当探讨应对新冠病毒的心得时表示，“一方面认识了它的传染性比其他的病毒要强。第二个（方面），我们在这里收治的病人，尤其是重症病人当中要清除（病毒）确实要花点力气。我们正常的病人到五十多天才转阴（性），所以对这个病毒要有充分的认识。抗病毒的治疗不能在十天就停掉（药物），应该用到病毒转阴（性）以后，再有个三五天，真正转阴（性）了，才（可以）停药。所以这个病毒还是非常顽固的。这个病毒可能在表面上，看着像转阴（性）了，实际上病人的肺部深度的炎症地方，可能还是存在着病毒。从我们病例学剖看来，病理解剖的（病人）痰里已经转阴，但是在肺的实际当中还是分离着病毒，所以对这个病毒要有足够的认识。”

李兰娟称，“重（症）病人只要早期的发现症状，早期的进行检测。切实的应用人工肝等技术治疗，其实是可以阻断它向危重症发展的。所以我们治疗的一些病人，只要是在七天到十四天以内，用人工肝等手段治疗，阻断了危重症发展，全部能够救过来，所以说这个病人只要前期治疗还是很有效的。”另据中国国家卫健委周二介绍称，昨日新增48宗新冠病毒确诊病例，都是境外输入个案。新增一人死亡，死者是湖北人；新增44宗疑似病例，都是境外输入。当天有近1200名密切接触者，解除医学观察。国家卫健委还称，截至30日晚，中国大陆累计确诊病例为81518宗，经治疗后出院的病人，累计有76000多人，至今共3305人死亡。

值得一提的是，中共中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组30日提出，要求加大对新冠肺炎无症状感染者筛查力度。中国国家卫健委周二宣布，自4月1日起，在每日疫情通报中公布无症状感染者报告、转归和管理情况。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅