法国新增新冠病毒死亡近500例再创“新高”

法国总统马克龙周二在考察西部一家口罩生产企业时宣称，法国将尽快实现口罩及呼吸机自主生产。法新社说，在法国遭受新冠疫情重创之际，马克龙提出“战略工业”自主权。法国24小时内新增新冠病毒死亡近500例，创下疫情开始以来“新高”，累计超过3500例。

广告 继续浏览后续

马克龙周二考察位于曼恩-卢瓦尔省，法国目前最重要的口罩生产企业Kolmi-Hopen时强调，法国要重拾“主权”，对一些首要需求产品不再依赖进口。法新社说，今天正在经历新冠疫情冲击的法国在口罩等必须医疗品上的“稀缺”，成为法国依赖中国进口的象征。面对来自各方的批评，马克龙周二视察口罩生产企业，旨在表明法国今后将彻底摆脱这种被动依赖“之痛”。

法新社报道，法国各医院接近“饱和”，一线的医护人员不停地抱怨医疗防护设备短缺。医用口罩需求量目前是每周400万只。马克龙周二参观的Kolmi-Hopen口罩生产企业是法国目前4各主要生产口罩企业之一，目前该工厂每天24小时连轴生产。

据法国卫生部周二晚发布的统计，法国新增新冠病毒死亡病例499例，创下疫情开始以来的“新高”，累计死亡3523例，入院患者又新增1749例，达2万2800人。而在入院患者中，重症病人人数新增457人，总数达5564人。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅