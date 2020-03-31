特朗普态度放软 蓬佩奥提要抗击来自中国的疫情假消息

美国国务卿蓬佩奥3月30日接受了来自多个亚洲媒体及关注亚洲问题媒体的电话访谈。他在受访时当谈到此次新冠疫情中出现的虚假信息，及对事件叙述方式加以左右的问题时重申，各国抗疫同时还要抗击来自中国、俄罗斯等国有关新冠病毒的虚假信息。他强调要坚持透明度在防疫和对抗虚假信息努力中的重要性。

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蓬佩奥当被问及目前世界各地进行的，有关新冠病毒疾病的虚假信息运动时回应称，“我们看到，这不仅来自伊朗和俄罗斯，也来自中国，还有其它国家。他们试图采用某种叙述方式，叙述方式各有不同，但都有同样的成分，那就是回避责任，而且试图在全世界混淆视听，不仅在病毒起源问题上混淆视听，而且在各国如何抗击病毒以及哪些国家正在真正在向全世界提供援助的问题上混淆视听。我们认为，重要的是，要纠正这些叙述方式。特朗普总统在某些虚假新闻方面已经明确地纠正了视听。我们也在试图这样做。这是重要的。”他提出，“我听到人们谈论虚假信息。他们的焦点只是一开始发生的事情。但是，还需要确保透明度，确保有清晰的数据集，确保确诊病例如实通报，确保发向世界各地的货物是高质量的、能够正常工作的，并确保我们在世界各地精确追踪这些体系。拥有这种良好的透明度是绝对重要的。”近日，不少中国出面援助或出售跟疫情有关医疗物资的国家都相继曝出了部分产品质量存在问题的新闻，中方对此也进行了积极回应。

过去数周中，美中两国就疫情来源及相关责任问题展开的外交论战，似乎随着近日两国领导人的电话通话后有所缓解。蓬佩奥曾于3月25日七国集团外长视频会议后扬言称，“中国共产党对我们的健康和生活方式构成严重威胁，就像‘武汉病毒’疫情所清楚显示的那样。”特朗普本人在近来也多次运用“中国病毒”这一词汇。值得一提的是，自两国首脑27日互通电话后，特朗普在30日接受福克斯新闻电视采访时，当被主持人问到中国等国散布的虚假信息运动的问题则进行了淡化处理。主持人提到，《华盛顿邮报》有关中国、伊朗和俄罗斯在世界范围针对美国的疫情回应发动了复杂疏密的虚假信息运动，包括病毒源自美国的说法，特朗普回答说，“首先，你不知道他们在做什么，所以当你在《华盛顿邮报》上读到时，你并不会相信它。”他还说，“我基本上不会相信我看到的，我在《华盛顿邮报》上见过太多虚假的故事了。”

而被问到“中国官方参与这场舆论战”，特朗普回答称，“他们这么做。我们这么做。我们用不同的说法来称呼它。你们知道，我针对中国发表了强烈的声明，包括‘中国病毒’......我想，对我的声明他们绝对是不高兴的。他们说是我们的军人干的。我说：你是说‘中国病毒’？突然之间他们说，让我们好好说话吧。”他说，“每个国家都会这样做。”

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