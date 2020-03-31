美联储预测：新冠将使4700万美国人失业 超过1930年代大萧条

新冠病毒疫情对美国经济的冲击才开始，联邦储备局（Fed）预测美国将有4700万人因此失业，失业率高达32.1%，超过1930年代“经济大萧条”时期的24.9.%。

广告 继续浏览后续

失业人数之所以会那么多，是因为政府为控制病毒蔓延，下令民众“居家避疫”，大幅减少经济活动，使得靠人流营运的行业大幅裁员所致。

联储局经济学者米格尔·法里亚·卡斯特罗(Miguel Faria-e-Castro)在上周发表的研究报告称这些数字“是美国经济百年仅见的大震撼”。

卡斯特罗提醒大家，上述预估数字还不包括从此退出职场的劳工人数，也未把国会刚通过的经济振兴方案效应估算在内。刺激经济方案包括延长申领失业救济金的期限、补贴不裁员或长期补贴失业员工的企业。

就业情况目前已够糟糕：3月21日为止的一周，有328万人首度申请失业金。道琼斯民调预估，本周将另有265万人首度申领失业金。

“可能遭解雇”的高风险职业里面，主要是行销人员、制造业员工、食品业等服务业人员。另有研究把2730万“高度契约性”职业的从业员也列入高风险，例如理发师、空服人员和餐厅、酒吧服务生。

卡斯特罗的报告把这些高失业风险行业的数目取个平均，算出约4700万人，总失业人数将达5280万，超过上一世纪两次世界大战之间大萧条时期三倍多。因此报告建议特朗普或他的继任人最好及早研议“后新冠疫情”时代的经济对策。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅