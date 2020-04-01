世界疫情泛滥 访美学者道歉说致爱国玻璃心崩溃

新冠肺炎疫情祸及全球各地，即因中国隐匿在先所致，中国访问学者麦文鼎（Wending Mai，音译）发电邮向周遭的美国同僚致歉，此举造成五毛与小粉红怒不可遏，倾巢而出洗版出征。

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据中央社报道说，中国访问学者为疫情向美国致歉，五毛玻璃心崩溃。

该报道引述根据凤凰网上的网友文章，博士后研究员麦文鼎借着撰发电邮表示：“最近从中国传出的冠状病毒，从一场流行病演变成一场大流行病，给你们带来诸多不便、甚至危及到人们的生命。作为一名中国人，我感到非常抱歉。”他说：“除了病毒臭名昭著的行为外，中国政府对疫情的掩盖和世卫组织的迟缓反应，也是令人失望的原因，更是病毒传播的原因之一。美国是一个伟大的国家，我相信美国。将生存和繁荣，我希望一切顺利！”

该报道称，怒不可遏的网友找到2年前中国留学生代表杨舒平在马里兰大学毕业典礼“夸赞美国空气香甜清新”的尘封往事，一并谩骂麦文鼎和杨舒平“给中国人丢脸”、“做人没有底线”等等。有网友还指出，麦文鼎之前，正在美国留学的孔志豪（Zhihao Kong，音译）也曾在推特发表“道歉影片”，向武汉肺炎的病患表达诚挚歉意，并说“中共政权及中国人民应为这次的瘟疫负责”。

据文章说，最早发布道歉影片的是一名中国女子，她在影片中表示：“对不起，中共隐瞒事实，我们人民却保持沉默；对不起，因自私引起的囤货；对不起，微信上传播美国军人将病毒带到武汉的假讯息；我为所有病毒带来的后果道歉。”

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