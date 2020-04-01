东海撞船 日本军舰不敌中国渔船钢坚 引军事举措分析

日本一艘军舰与中国一艘渔船30日在东海相撞，事故正在调查中。据中国媒体报导，肇事军舰为日本海上自卫队岛风号驱逐舰。最新报道引有军事分析家说，不排除这次相撞是“中方故意的”，原因是日本军舰过于接近中国近海，而该处也是解放军敏感水域。

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据中央社今天报道说，中日船只相撞，分析：不排除中方故意。日本一艘军舰与中国一艘渔船前天在东海相撞，事故正在调查中；有军事分析家说，不排除这次相撞是“中方故意的”，原因是日本军舰过于接近中国近海，而该处也是解放军敏感水域。

据中国外交部发言人华春莹昨天在记者会上证实，前晚东海海域发生一起日本舰艇与中国渔船擦撞事故，一名渔民受伤，事故原因正在调查。

该报道称，不愿具名的军事分析家今天向中央社记者说，从肇事地点看，相关日本军舰靠近中国沿岸上海、宁波和舟山群岛一带。他说，这是敏感区域，解放军东海舰队司令部就在宁波，舟山群岛也有众多海军基地，肯定有潜艇出没。据这位分析家说，一般外国军舰不应该如此靠近他国近海，不明白日本军舰为何如此靠近，更何况是如此敏感的区域。

据这位分析家说，看来肇事区域也并非大陆渔民的渔场，综合相关讯息分析，这次中国渔船与日本军舰在该处相撞，不排除是“中方故意的”。他猜测，当前中日关系正在改善，中方有可能考虑到这个缘故，但又不能接受日本军舰过于靠近中国近海，只好“采取这个手法”。

该报道称，此外华春莹昨天说，肇事海域在中国浙江舟山以东的东海海域，事发海域位于中国近海，日本自卫队舰艇在有关海域活动，并对中国船只的航行安全造成影响，中方已就此向日方表达了关切。

另据中国媒体报导，肇事军舰为日本海上自卫队“岛风”号驱逐舰，相撞后依然可以继续行驶，但左舷后方受损。“岛风”号驱逐舰是日本海上自卫队“旗风”级驱逐舰的二号舰（共两艘），该舰1988年服役，舰长150公尺、舰宽16.4公尺，满载排水量为5900吨。

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