中国情势虽好转 世界市场情绪却未随之起舞并恶化

据瑞士在线金融和交易服务商瑞讯银行（Swissquote Bank）周三评论称，中国3月财新制造业采购经理人指数明显好于预期，即使中国市场显现一些乐观情绪，但能源市场和石油市场仍承受巨大卖压；欧美方面，随着隔离措施在时间和空间方面的扩大，3月份的PMI数据肯定不会触底，且本周的美国就业数据仍有令人失望的空间。

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据路透社今天报道说，中国情绪现一丝乐观，但市场情绪仍在恶化。沪深300和上海综合指数今天均实现小幅上涨，原因是最新数据显示中国经济企稳。3月财新制造业采购经理人指数为50.1，不仅高于一个月前的纪录低点40.3，还明显好于分析师的预期值45.5。但是，即使中国出现了一丝乐观情绪，但能源市场和石油市场仍然承受着巨大的抛售压力。

由于冠状病毒导致经济活动放缓，石油需求空前下降，石油收盘创下第一季度以来的最大跌幅，自年初以来下跌了66%。今天的数据应该表明，上周美国原油库存可能又增加了370万桶。在工厂关闭和飞机停飞的背景下，新增库存无疑又加剧了全球供过于求的局面。

富时期货指数下跌，表明石油市场和商品市场的持续抛售压力应该会在开盘时打压能源密集的蓝筹指数。

报道称，欧洲和美国都将于今日公布3月采购经理人指数终值，预计应该只能确认二者都录得了制造业和服务业有记录以来的最大跌幅。而且，投资者们知道，随着隔离措施在时间和空间方面的扩大，3月份的数据肯定不会触底。

在美国，ADP就业数据报告应该会显示3月份新增私人就业职位显着下降。市场预期的共识表明，美国经济上个月可能失去了15万个私人职位，而一个月前则为新增18万个私人职位。明天将会公布每周失业申请人数，预计可能新增350万人，而一周前为328.3万人。周五的非农就业数据预计将显示3月非农就业人数新增10万人。鉴于市场预期可能还没有适应美国各地迅速发展的局势，因此，我们认为，本周的美国就业数据仍有令人失望的空间。

疲软的经济数据应该会打压市场情绪，并使投资者将注意力转向美国国会。美国国会已于上周签署了历史性的2万亿美元的救助计划，该计划将要求其加快提供6,000亿美元的额外援助。该援助方案目前正在讨论中。随着美国局势的恶化，投资者将会激烈地追求任何可能注入市场的资金，而不论这些资金是来自财政渠道还是货币渠道。

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