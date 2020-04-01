中国的无症状感染者到底有多少？

国外普遍对中国公布的疫情感染数字和死亡数字持严重怀疑的态度，其中有一个重要的因素就是当局没有把无症状感染者计算在内。在中国舆论越来越担心这一隐患的形势下，中国卫健委3月31日公布了中国第一批无症状感染的数据。

广告 继续浏览后续

中国卫健委31日通报，目前中国有1541名无症状感染者正接受观察。并决定从4月1日起，每日公布无症状感染者报告。当局还宣布，所有无症状病毒感染者必须集中隔离14天，经过两次连续以及间隔24小时的检测为阴性后才可以解除隔离。无症状感染者的密切接触者也要进行14天的隔离观察。

中国卫健委开始通报无症状感染数据，与其说是国际舆论质疑的结果，倒不如说无症状患者的隐患越来越大，中国公众越来越担心“暗箭难防”，让无症状感染者在毫无知觉的情况下让病毒四处扩散。最后导致最高层害怕起来，星期一，中国总理李克强领导的中国对抗疫情领导小组，专门开会讨论如何应对无症状患者的问题，要求不能瞒报。次日，中国卫健委就公布出第一批数字。

无症状感染者是指无相关临床症状，如发热、咳嗽、咽痛等可自我感知或可临床识别的症状与体征，但呼吸道等标本新冠病毒病原学检测阳性者。无症状患者的规模到底有多大，港大与广东省最新研究显示，无症状感染者可能占总感染人数当中的40%。而在3月20日著名科学期刊『自然』公布的研究指出，无症状或轻症患者占总感染人数的60%。

截至3月31日，中国官方公布的新冠病毒累计确诊 人数为8.2万人，这个数字不包括无症状感染者。

香港『南华早报』3月23日引述其取得的一份中国内部文件的数据称，中国在2月底以前至少发现了4.3万多人的新冠肺炎筛检结果呈阳性，却没有立即出现症状；这些人虽被检疫与监控，却没有被纳入官方统计的确诊人数，当时中国有大约8万个确诊病例。换句话说，中国当时总计至少应该有大约12.3万多名确诊病例，其中4万多人无症状，即无症状比例将近35%。

这个比例仍然低于前面港大与广东最新研究的40%，以及『自然』杂志公布的60%。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅