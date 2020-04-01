习近平再讲话 首提严防境外输入重中之重

中国国家主席习近平在浙江考察时强调，境内本轮疫情流行高峰已经过去，但境外疫情正在加剧蔓延，输入风险大幅增加。必须牢牢坚持外防输入、内防反弹，要把严防境外疫情输入作为当前乃至较长一段时间疫情防控的重中之重，增强防控措施的针对性和实效性，筑起应对境外疫情输入风险的坚固防线，不能出现任何漏洞。

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据路透社今天报道说，习近平称严防境外输入是当前乃至较长时间疫情防控的重中之重。

报道称，新华社今天援引习近平的话称，中国疫情防控形势持续向好，但要始终保持警惕、严密防范，尤其要加大对无症状感染者管理工作力度。做好统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，精准落实疫情防控和复工复产各项举措，奋力实现今年经济社会发展目标任务。

据习近平称，“危和机总是同生并存的，克服了危即是机。随着境外疫情加速扩散蔓延，国际经贸活动受到严重影响，我国经济发展面临新的挑战，同时也给我国加快科技发展、推动产业优化升级带来新的机遇。要深入分析，全面权衡，准确识变、科学应变、主动求变，善于从眼前的危机、眼前的困难中捕捉和创造机遇。” 习近平指出，要在严格做好疫情防控工作的前提下，有力有序推动复工复产提速扩面，推动全产业链联动复工。要加强对国际经济形势的研判分析，及时制定有针对性的政策举措，保持国际供应链畅通，保障各类经贸活动正常开展。要推出招引人才、促进创新的实招硬招，不断深化供给侧结构性改革。

路透社说，官方消息指习近平还强调，要完善重大疫情防控体制机制，健全公共卫生应急管理体系，推动工作力量向一线下沉。深入开展爱国卫生运动，推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，提倡文明健康、绿色环保的生活方式。

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