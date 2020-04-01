北京8天无本地新增确诊严厉防疫 清明或允扫墓推返城隔离14天

2月19日，戴着口罩的武警在天安门毛泽东巨幅画像前站岗。

中国4月4至6日有3天清明节假期，但北京市官方下午表示，出北京扫墓返回后，需要居家隔离14天；且外省市进京仍须隔离，建议前往北京看诊的病患优先选择在当地就近就医。

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据中央社今天报道称，清明出城扫墓，北京：返城后也要居家隔离14天。

报道引据新京报说，北京市下午举行疫情防控工作例行记者会，针对因应2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情，北京市政府副秘书长陈蓓与市卫生健康委员会发言人高小俊作上述表示。据陈蓓表示，鉴于疫情防控面临严峻局面，北京的各项措施不能松懈，从严落实要求，市民在“清明期间出京返回后，仍需要落实居家隔离14天”的相关要求。她强调，疫情远未过去，还不可以麻痹，建议市民暂缓远行，少出门不串门，不聚集不聚餐；为减少交叉感染，可透过过网络祭扫、预约代办祭扫的方式，寄托哀思。

报道称，至于外省市病患想到北京就医问题，高小俊指出，按照北京市现行的疫情防控要求，“返京人员和来京人员”均需居家或集中隔离14天。

高小俊表示，建议京外患者在疫情防控期间，优先选择在当地就近就医，减少往返路途中的感染风险。对当地救治能力欠缺且需尽快治疗的患者，可由当地医院与北京有关医院联系，透过远程医疗方式进行会诊，然后决定进一步治疗方案。

此外，记者会主持人徐和建指出，截至4月1日12时，累计报告境外输入确诊病例164例，治愈出院病例20例；北京已连续8天无本地新增确诊病例。

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