华为威胁美国将受中国反制

华为技术有限公司 (Huawei Technologies Co.) 董事长徐直军警告美国，如果美方进一步限制这家科技巨头接触供应商，中国政府将采取反制措施。据信中国政府将以限制在华运营的美国公司作为回应。

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据华尔街日报今天报道说，华为警告美国：中国政府不会袖手旁观。华为警告美国可能遭到中国政府反制。报道称，华为董事长徐直军周二表示，「我认为中国政府不会袖手旁观。」

华为技术有限公司董事长徐直军警告美国，如果美方进一步限制这家科技巨头接触供应商，中国政府将采取反制措施。同时，华为去年的利润增速为三年来最慢。徐直军警告美国，如果美方进一步限制这家科技巨头接触供应商，中国政府将采取反制措施。

该报道称，华为去年的利润增速为三年来最慢。

徐直军表示，他认为，如果美国像报道中所说的计划切断华为与台湾一家主要芯片供应商的联系，中国政府将以限制在华运营的美国公司作为回应。

报道称，徐直军周二在华为深圳总部通过视频会议举行的新闻发布会上说：「我想，中国政府不会让华为任人宰割，或者对华为置之不理。相信中国政府也会采取一些反制措施。」他援引了中国官方媒体一篇警告北京方面可能采取反制行动的报道。

据知情人士透露，特朗普政府正在推进新的限制措施，旨在切断全球最大代工芯片制造商台湾积体电路制造股份有限公司简称﹕台积电)向华为供货的渠道。

报道说，华为继续面临美国不断深化的一场行动，该行动旨在削弱华为的业务，并阻止美国盟友购买华为 5G 技术。华为是 5G 技术的全球领导者。除了将华为列入黑名单外，美国还对华为提起了两项诉讼，指控该公司窃取技术并违反了美国对伊朗的制裁规定。华为否认了所有相关指控。

华为今年面临着更广泛的问题，包括去年 12 月下旬在中国爆发的新冠疫情，此后该病毒已经蔓延到世界各地，扰乱了供应链和物流链，打击了经济，降低了消费者需求。

徐直军说，预计欧洲 5G 部署将延后。他还称，中国在疫情得到控制后加快推进 5G 的建设。欧洲当地几个国家属于疫情重灾区。

徐直军说，美国去年 5 月将华为列入实体清单，限制其从一些美国供应商处进行采购，这是 2019 年华为利润增速大幅放缓的原因之一。尽管如此，华为 2019 年收入仍增长 19%，至近人民币 8,600 亿元 (约合 1,210 亿美元)。2019 年净利润增长 6%，至人民币 627 亿元 (约合 88 亿美元)。这是华为自 2016 年以来的最慢利润增速。华为 2017 年和 2018 年净利润分别增长 28% 和 25%，主要得益于当时全球对华为智能手机和通信设备的需求旺盛。

徐直军说，如果特朗普政府推进新的供应链限制措施，华为可以从中国和韩国的其他供应商手中采购芯片。但他警告称，中美双方不断升级的限制将破坏全球科技生态系统。

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